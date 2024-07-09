البرلمان العربي يطالب بتأمين حماية “الأونروا”: إسرائيل تحاول تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة

القاهرة- “القدس العربي”:

طالب البرلمان العربي بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، خاصة “الأونروا” التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إن محاولات إسرائيل لتصنيف وكالة “الأونروا” منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها، تعتبر امتدادا لمحاولاتها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على حق العودة.

وأضاف العسومي خلال اجتماع لجنة فلسطين في مقر البرلمان العربي، أن الضرورة باتت ملحة لوقف الحرب في قطاع غزة التي راح ضحيتها آلاف المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما خلفته من دمار هائل وشامل في البنية التحتية وانهيار المنظومة الصحية والغذائية، لافتا إلى انعدام أساسيات ومقومات الحياة الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار القصف اليومي، وبسبب تفاقم الوضع الإنساني المتردي، معربا عن تقديره لدور مصر وقطر لوقف إطلاق النار.

وزاد: البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم واجتماعات طارئة منذ بداية الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لافتا إلى استمرار جهود البرلمان العربي ومساعيه الدولية والإقليمية والبرلمانية لدعم القضية الفلسطينية، حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، مثمنًا الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.