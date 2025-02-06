البرلمان الفرنسي يتبنى ميزانية تقشف لعام 2025

باريس: وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على ميزانية طال انتظارها لعام 2025 اليوم الخميس، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.

وصدق مجلس النواب على الميزانية بواقع 219 نائبا مقابل معارضة 107 نواب.

وتحتاج حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو يمين الوسط تمرير مسودة الميزانية من أجل تنفيذ خطط الادخار. وتهدف الميزانية لتقليص العجز إلى 5.4% من الإنتاج الاقتصادي، مقارنة بـ6.1% خلال عام 2024. وبحلول 2029، تتوقع الحكومة أن يعود المستوى إلى أقل من الحد الذي أقره الاتحاد الأوروبي وهو 3%.

وقد اتخذت المفوضية الأوروبية إجراء بشأن زيادة عجز الموازنة ضد فرنسا لانتهاكها قواعد الميزانية بالكتلة الأوروبية.

واستخدم بايرو فقرة في الدستور لتمرير الميزانية في الجمعية الوطنية، بدون إجراء تصويت نهائي مطلع هذا الأسبوع.

(د ب أ)