البرلمان اللبناني يجدد الثقة بحكومة نواف سلام بعد طلب “التيار الوطني الحر” طرح الثقة بها

بيروت- “القدس العربي”:

اختتمت جلسة مناقشة حكومة الرئيس نواف سلام في المجلس النيابي في يومها الثاني بطلب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل طرح الثقة بالحكومة بسبب عدم اقتناعه بجواب الرئيس سلام على المداخلات النيابية وعدم تطرقه إلى الأسئلة التي طرحها نواب التيار.

وقد منح 69 نائباً الحكومة الثقة من كتل “القوات اللبنانية”، الوفاء للمقاومة”، “اللقاء الديمقراطي”، “التنمية والتحرير”، “الاعتدال الوطني”، “الكتائب” ونواب تغييريون ومستقلون وخارجون من التيار الوطني الحر، إضافة إلى النائب جميل السيد. وحجب الثقة عن الحكومة 9 نواب من “التيار الوطني الحر”، وامتنع عن التصويت 4 نواب بينهم أغوب ترزيان، نبيل بدر وعماد الحوت.

وكان 50 نائباً تكلموا على مدى يومين في جلسة مساءلة الحكومة، وتركزت المناقشات على موضوع حصرية السلاح بيد الدولة، حيث قال رئيس الحكومة “إن ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري حول حصرية السلاح ليس مجرد إعلان نوايا بل التزام وقرار لا لبس فيه ولا رجوع عنه، والحكومة تسعى لبسط سلطة الدولة شمال الليطاني كما في جنوبه”.