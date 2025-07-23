البرلمان اللبناني يرفع الحصانة عن النائب بوشكيان لملاحقته بجرم فساد

بيروت- “القدس العربي”:

أقرّ مجلس النواب اللبناني في جلسة عامة رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان بعد تحويل طلب من وزير العدل عادل نصار بناء لطلب القضاء لملاحقته بجرم الفساد.

وقد استمع النواب إلى تقرير اللجنة النيابية من النواب جورج عدوان وآلان عون ومروان حماده بأغلبية 99 نائباً ومعارضة نائب واحد هو سجيع عطية وامتناع نائب واحد هو جميل السيّد باعتباره عضواً في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وناقش المجلس موضوع تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضايا تخص وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح تتعلق باستئجار مبنى وهدر مال عام.

وأثار بعض النواب مسألة ملاحقة الوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أم أمام القضاء العدلي، قبل أن يتم الاستماع إلى الادعاء ثم إلى مرافعة الدفاع.

وفيما حضر الوزير السابق بطرس حرب إلى المجلس النيابي للدفاع عن نفسه، فقد غادر النائب بوشكيان لبنان إلى كندا عن طريق قبرص قبل أيام من رفع الحصانة عنه.