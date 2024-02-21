البرلمان الليبي يهدد المؤسسات التي تمول حكومة الدبيبة

طرابلس – القدس العربي: في إطار النزاع بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية التي تدير المنطقة الغربية من ليبيا بالمؤسسات السيادية المتواجدة فيها، وعقب اتهام رئيس الحكومة البرلمان بعرقلة اعتماد الميزانيات لحكومته والتسبب في تأخير صرف المرتبات لمستحقيها، رد مجلس النواب على الدبيبة بقرار آخر لاقى ردود فعل واسعة.

وجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خطاباً لعدد من الجهات في الدولة الليبية يحذر فيه من تقديم المؤسسات والشركات العامة أي أموال لحكومة الوحدة الوطنية، سواء كانت بصورة قرض أو تحت بند المسؤولية الاجتماعية.

وعزا منع إعطاء الأموال للحكومة إلى وجود “تقارير رقابية صادرة عن السنوات المالية الماضية تظهر إهدارها للمال العام والتصرف فيه بغير وجه حق”، حسب نص الخطاب. وشدد خطاب عقيلة على أن المخالفين سيضعون أنفسهم أمام المسؤولية القانونية بتهم التقصير في صيانة المال العام وإهداره بالمخالفة لأحكام القانون رقم (2) لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاتها.

وشمل خطاب عقيلة النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس إدارة محفظة إفريقيا للاستثمار.

وجاء ذلك بعد أيام من تصريح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال احتفالية أقيمت في العاصمة طرابلس احتفاء بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير، أكد خلاله أن مجلس النواب تسبب في تأخر صرف مرتبات شهر يناير بسبب عدم اعتماد الميزانية العامة لهذا العام.

ورغم الرخاء والراحة التي تحاول حكومة الدبيبة إظهارها علناً إلا أنها تمر بظروف صعبة اقتصادياً تزامنت مع إعلان منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية بمصفاة الزاوية غلق المصفاة ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين، للمطالبة بالحصول على حقوقهم من مرتبات وتسويات سابقة وتنفيذ قرار منحهم تأميناً صحياً مماثلاً لما يحصل عليه الموظف في المؤسسة الوطنية للنفط.

وأمهل الموظفون في بيان مصور لعناصر الجهاز تداولته صفحات معنية على فيسبوك المسؤولين عن تشغيل تلك المنشآت خمسة أيام للرد عليهم، مشيرين إلى أن الإقفال سيطال الحقول والمجمعات والمنشآت والمخازن والإدارات في قطاع النفط على مستوى ليبيا، بعد الاتفاق مع زملائهم في حرس المنشآت النفطية، وسيستمرون في اعتصامهم دون تحديد وقت لاستئناف التشغيل، وشددوا على أنهم لا يتبعون أي فصيل سياسي، ويرفضون نقل منتسبي الجهاز إلى أجهزة أمنية أخرى إلا بعد إعطائهم كامل حقوقهم القانونية.

وتابع البيان: “طالبنا بحقوقنا المشروعة في أكثر من مناسبة، وناشدنا (المسؤولين) عدة مرات ودخلنا في اعتصام سلمي دون تخريب لممتلكات الدولة… حافظنا على قوت المواطنين متمثلة في المجمعات وحقول النفط والغاز وكنا نأمل في منحنا مستحقاتنا وحقوقنا وزيادات المرتبات أسوة بالجهات الأخرى، لكن فوجئنا بالاستبعاد والتهميش مع كل المحاولات والمراسلات التي عملت بها إدارة الجهاز سابقاً وفي والوقت الحالي”.

واستطرد: “نتوجه إلى المسؤولين ومن يعنيهم الأمر ونحملهم كامل المسؤولية ونؤكد أننا ضقنا ذرعاً وتحملنا الكثير من متاعب الحياة ونحن في ظروف عملية ونفسية سيئة أدت بنا مجبورين وليس راغبين إلى اتخاذ قرار الإقفال الذي لم نلجأ إليه إلا بعد سد الطرق أمامنا”.

يأتي ذلك في وقت تتداول فيه وسائل إعلام أحاديث عن خطط لدمج الحكومتين يبدو أنها ستقابل بالرفض أيضاً، حيث ومع بدء انتشار الشائعات والأخبار بالخصوص أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أن مسألة دمج حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة وحكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد غير واردة حتى الآن.

وقال إن خطة الحل السياسي لأزمة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا متفق عليها بين مجلسي النواب والدولة، ولم يبق سوى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذها.

واعتبر أنه بتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات ستنتهي جميع المراحل الانتقالية، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يلح بصورة كبيرة على الأطراف الليبية في شأن الإسراع بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة تشرف عليها في كافة أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق وعلى إثر استمرار الخلافات حول السلطة في البلاد، قال المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، عن أنه ليست هنالك أي مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا، مضيفاً أن القادة الليبيين في موقع المسؤولية يدركون أنهم فشلوا في الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي، مشدداً على أن الليبيين لا يزالون يتوقون للتغيير.

وتابع أنه من المؤسف أن أولئك الذين يقودون ليبيا اليوم يتشبثون بمناصبهم ومواقعهم، ويستفيدون من الوضع القائم على حساب الشعب الليبي معتبراً أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار لليبيا هو تشكيل حكومة جديدة موحدة ليست حكومة غرب أو شرق، وإنما حكومة لكل الليبيين.

وأوضح، في التصريحات التلفزيونية التي نشرت مقتطفات منها صفحة البعثة الأممية على فيسبوك، أن هنالك حكومة في الغرب وأخرى في الشرق تتنازعان الشرعية، والواقع أنه ليست هنالك أية مؤسسة تتمتع بالشرعية في ليبيا.

وشدد على ضرورة أن يدرك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أن وقتهما قد نفد، وأن عليهما خلق وضع سياسي يسمح بالتغيير، والأمر الذي اعتبره أيضاً لم يعد مقبولاً اليوم هو أن يشترط أي طرف البقاء في منصبه؛ لأن ذلك يؤجج الصراع أو يشعل فتيل الحرب وهو الاحتمال الذي لم يعد مستبعداً في ليبيا اليوم، على حد تعبيره.

وأكد كذلك أن استمرار الانقسامات الحالية يهدد وحدة ليبيا واستقرارها، ولذلك رأى أن من مصلحة الليبيين ودول الجوار والمنطقة ألا يحدث ذلك، داعياً في الوقت نفسه الفاعلين الإقليميين والدوليين إلى حث الأطراف الليبية على تحمل مسؤولياتهم، والتحلي بالشجاعة من أجل الذهاب إلى الانتخابات.