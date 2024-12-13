البرلمان المصري يبدأ مناقشة ملف «الإيجار القديم» الأسبوع المقبل

القاهرة ـ «القدس العربي»: يبدأ مجلس النواب المصري، الأسبوع المقبل، مناقشة ملف الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

إذ ستستمع لجنة الإسكان في المجلس، إلى رؤية الحكومة حول التعديلات وكيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة الدستورية المصرية، أعلنت قبل أسابيع عدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاصة بثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، والمعروف بقانون «الإيجار القديم».

ويمس إعلان المحكمة، ملايين المصريين بين مؤجرين طبقا للقانون القديم يتمسكون بحقهم في الاستمرار في الوحدات المؤجرة دون زيادة في قيمة الإيجار ويؤكدون أنهم دفعوا أموالا في بداية التعاقد تساوي ثمن الوحدات السكنية، وملاك يعتبرون أن ثبات الإيجار وعدم قدرتهم على فرض زيادة في القيمة الإيجارية هو امتهان لحقوقهم.

تخالف أحكام الدستور

وأكدت المحكمة أن نصوص القانون تخالف أحكام الدستور لعدم توازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما يستدعي تدخلا تشريعيا لضمان تحقيق التوازن العادل.

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون، اللتين تقيدان الأجرة السنوية للأماكن السكنية بنسبة 7 ٪ من قيمة الأرض والمباني عند تاريخ الترخيص، وأوضحت أن هذا التثبيت المستمر يتجاهل التضخم وانخفاض القوة الشرائية، ما يقلل من عائد الاستثمار، ويؤدي إلى إهدار حق الملكية.

وحددت المحكمة تاريخ تطبيق حكمها لليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الفرصة للمشرع لسن قانون جديد يراعي متغيرات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعي.

ويبلغ عدد وحدات إسكان الإيجار القديم 3 ملايين وحدة، حسب آخر بيانات وزارة الإسكان عام 2017، فيما يؤكد مستأجرون أن عددها يتخطى الـ 10 ملايين وحدة.

وأكّد النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب أن عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ مليون و850 ألف وحدة، وأن نحو 80 في المئة منها في محافظات القاهرة والجيزة الإسكندرية وأن النسبة المتبقية تُوزع على باقي المحافظات،

في الموازاة، أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ المصري أن مشكلة الإيجار القديم ليست وليدة حكم المحكمة الدستورية الأخير.

وقال في تصريحات متلفزة: هي مشكلة ترتبط بأمرين كل منهما له أهمية، المالك بما له وفقا لقانون حق الملكية، والمستأجر المتواجد في العقار منذ ما يزيد عن 50 عاما.

وتابع: حكم المحكمة الدستورية الأخير قضى بعدم دستورية النص الذي كان يجيز أن تظل الأجرة المتفق عليها مستقرة دون تغيير، وترك للبرلمان خلال الدور التشريعي المقبل أن ينظم القانون الذي يحقق المواءمة والعدالة بين مصلحة المالك والمستأجر.

وتابع: أعتقد أننا سنكون أمام قانون يحقق الفلسفة الحقيقة لحكم المحكمة الدستورية العليا ويحقق ما هو متطلب في هذا الأمر الذي يحتاج لموازين حساسة ودقيقة للغاية في أن ننصف الطرفين في هذا الخصوص.

مشروع قانون

في غضون، ذلك تقدم المستشار القانوني لجمعية «المتضررون من الإيجار القديم» أحمد البحيري، بمشروع قانون جديد بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين مع التركيز على تحرير العلاقة الإيجارية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

يحدد مصير ملايين الأسر… وجبهة «حق الناس»: تحذر من إخلاء المستأجرين من منازلهم

وأكد أن الجهود المبذولة في إعداد هذا المشروع تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتعزيز أواصر العلاقة بين الطرفين، وتقليل النزاعات القائمة حول عقود الإيجار القديمة.

وفيما يتعلق بأهم مبادئ مشروع القانون، لفت البحيري إلى أن مشروع القانون سيتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، ويفرق بين المستأجر القادر على سداد الإيجار وبين المستأجر غير القادر، من خلال وضع آليات عادلة لضمان حقوق جميع الأطراف.

وينص المشروع على إلغاء جميع القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة الإيجارية والتي صدرت قبل قانون المادة رقم 4 لعام 1996، بهدف توحيد التشريعات وتبسيط الإجراءات، ويشترط أن يكون الغرض الأساسي من عقد الإيجار هو السكن، ويحظر استخدام الوحدة السكنية لأغراض تجارية.

ويقترح أن تكون القيمة الإيجارية للسنة الأولى بنسبة 60٪ من قيمة الضريبة العقارية، وترتفع إلى 80٪ في السنة الثانية، ثم تصل إلى 100٪ في السنة الثالثة.

ورشة عمل

في المقابل، عقدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) التي تتشكل من عدد من أحزاب المعارضة بمشاركة رابطة مستأجري الإيجار القديم، ورشة عمل في مقر حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» لمناقشة حكم المحكمة الدستورية.

وناقشت الورشة، تداعيات حكم المحكمة الدستورية وآثاره المحتملة، وسط قلق من استغلاله بشكل غير مشروع للإضرار بالحقوق الدستورية للمستأجرين، مما قد يؤدي إلى إخلاء نحو 3.5 مليون وحدة سكنية وتجارية، ما يشكل إجمالي عدد سكان يتراوح بين 12 و15 مليون شخص يعيشون ويعملون في هذه العقارات.

ونفى المشاركون الادعاءات بشأن مسؤولية الإيجار القديم عن أزمة السكن في مصر وأكدوا أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن الوحدات المغلقة بسبب الإيجار القديم تبلغ نحو 450 ألف شقة فقط، في مقابل أكثر من 10 ملايين شقة مغلقة لأسباب أخرى تتعلق بسياسات الإسكان غير الرشيدة والتوجه الاستثماري غير الإنتاجي في العقارات.

وحذر المشاركون من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لتنفيذ مخططات إخلاء المستأجرين، مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى تضخم غير مسبوق بسبب ضغط الملايين على سوق الإسكان الجديد، إضافة إلى تصفية آلاف المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل من تلك العقارات. كما اعتبروا أن التوجه نحو تحويل العقارات القديمة إلى نماذج سوقية بأسعار مرتفعة يمثل استهدافًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي، معربين عن رفضهم لمحاولات فرض زيادات فلكية في الإيجارات أو استخدام أسعار السوق كمرجعية قانونية.

وأكدت الورشة أن مستأجري الإيجار القديم التزموا بعقودهم وقدموا كل ما عليهم من التزامات على مدى سنوات طويلة، مشيرين إلى أن تلك التعاقدات تمت بموافقة الملاك الذين استفادوا من مواد بناء مدعومة ومقدمات مالية دفعها المستأجرون.

وبين المشاركون أن حق السكن يمثل خطًا أحمر، وأن أي محاولات للالتفاف على حقوق المستأجرين تشكل تهديدًا للأمن والسلم الاجتماعي. كما انتقدوا الدور الذي تلعبه لجنة الإسكان في مجلس النواب، معتبرين أنها تخدم مصالح بعض الملاك والمستثمرين الجدد بشكل يفتقر إلى التوازن والعدالة، محذرين من محاولات إصدار تشريعات جديدة تخالف حكم المحكمة الدستورية وتستهدف طرد المستأجرين أو رفع الإيجارات بشكل غير قانوني.

وأصدرت الجبهة عدة توصيات، بينها التأكيد على امتداد عقود الإيجار لجيل واحد، بما يشمل الزوجة والأبناء، وفقًا لما نصت عليه الأحكام الدستورية، ورفض إعادة تقييم الإيجارات على أساس المناطق أو اعتماد ما يُسمى بأسعار السوق، والدعوة إلى زيادة محدودة ومعقولة في الإيجارات إذا اقتضت الضرورة، على أن تخضع لتفاوض اجتماعي يراعي الظروف الاقتصادية.

وتضمنت التوصيات رفض المحاولات التي تستهدف طرد المستأجرين أو فرض زيادات مفرطة بشكل يضر بملايين الأسر المصرية، ومطالبة الجهات المختصة بمراجعة تركيبة لجنة الإسكان في مجلس النواب لضمان تمثيل المستأجرين وتحقيق التوازن، والتأكيد على دور الدولة في حماية حق السكن باعتباره حقًا دستوريًا ومجتمعيًا لا يمكن المساس به.