البرلمان المصري يوافق على الحساب الختامي لموزانة الدولة وسط اعتراضات نواب المعارضة

القاهرةـ “القدس العربي”:

وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة اليوم، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024، في ظل اعتراضات نواب المعارضة، واتهامهم للحكومة بإهدار المال العام والانحياز ضد الفقراء.

موافقة المجلس، جاءت بعد تلقى حنفي جبالي رئيس المجلس طلبا موقعا من أكثر من 30 نائبا من الموالاة يطالبون فيه بغلق باب المناقشة.

وبعد عرض الطلب على الجلسة العامة، وافق الأعضاء على إغلاق باب المناقشة، فأعلن جبالي موافقة المجلس على غلق باب المناقشة.

وعرض رئيس المجلس، التصويت على التقرير ما وافق عليه الأعضاء، فأعلن رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على تقرير لجنة الخطة والموازنة.

أوصى التقرير بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية، والحد من زيادتها سنويًا، وذلك من خلال تفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، بهدف تنمية إيرادات الدولة وخفض كل من العجز النقدي والعجز الكلي

وأوصى التقرير بتحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية، والحد من زيادتها سنويًا، وذلك من خلال تفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض، بهدف تنمية إيرادات الدولة وخفض كل من العجز النقدي والعجز الكلي، إضافة إلى الاهتمام الكامل بأصول الدولة الثابتة، والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة، بما يتناسب مع حجم هذه الأصول.

وكانت جلسة أمس شهدت اعتراضات واسعة من نواب المعارضة بشأن سياسات الحكومة الاقتصادية، وصلت حد مطالبة البعض بسحب الثقة منها، فيما اتهمها آخرون بالانحياز ضد الفقراء والاعتماد على القروض وفرض الضرائب على المواطنين، خاصة أن مناقشة الحساب الختامي للموازنة، جاء بعد أيام من إعلان قرار لجنة التسعير التلقائي، رفع أسعار الوقود، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا بسبب تعدي الزيادة النسبة المئوية المقررة دستوريا بـ10 في المئة، إضافة إلى أن الزيادة جاءت في ظل انخفاض أسعار البترول العالمية.

وأظهر تقرير الحساب الختامي للموازنة، ارتفاع الدين العام إلى 11.457 تريليون جنيه، مقابل 8.609 تريليون في يونيو/حزيران 2023، بزيادة قدرها 33.1%، وارتفاع أعباء الدين إلى 2.639 تريليون جنيه، موزعة بين فوائد بقيمة 1.355 تريليون وأقساط 1.283 تريليون.

كما تضمن التقرير ارتفاع ميزانية الأجور إلى 516.2 مليار جنيه، مقابل 412.4 في العام السابق، بينما بلغ العجز الكلي هذا العام 824.8 مليار جنيه، بزيادة 35.2% عن عجز السنة السابقة.

وأعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، لافتة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.

وقالت النائبة في كلمتها خلال الجلسة، إن صافي الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو/ حزيران 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.

وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن “الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر”.

وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.

الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض

وطالبت النائبة الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية”، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة.

إلى ذلك رفض النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، الحساب الختامي للموازنة العامة.

وقال البرلسي خلال الجلسة العامة اليوم: للعام الخامس على التوالي نرفض الحساب الختامي.

وأضاف: رفض الحساب الختامي ليس لأرقام ناقصة أو حسابات غير مضبوطة لكنه مرآة لسياسة الحكومة التي أفقرت الشعب المصري وتركت الفقراء في وجه العاصفة.

وأضاف نائب التجمع: نرفض الحساب الختامي لأنه يعبر عن الانحياز السياسي والاجتماعي للحكومة، أصحاب الثروة ونحن انحيازنا للغلابة صناع الثروة اللي شايلين الفاتورة”.

وبين البرلسي أن 60 في المئة من قيمة دعم المواد البترولية لا نعرف أوجه صرفها، واختتم: “مسؤوليتنا الوطنية أمام دوائرنا وشعبنا رفض الحساب الختامي للدولة”.

وكان عضو مجلس النواب المصري ضياء الدين داود، قال إن الطفل المولود اليوم مديونا بـ105 آلاف جنيه.

وقال ضياء في كلمته في جلسة أمس، إن 60.3 في المئة من إجمالي استخدامات الموازنة تسدد فوائد ديون.

وتابع: الحكومة تقترض لسد ديون قديمة، والنتيجة أننا ندور في حلقة مفرغة، والدين العام زاد بنسبة 33 في المئة عن العام السابق.

وببن ضياء، أن الدين العام ارتفع ليصل إلى 11.457 تريليون جنيه، مقابل 8.609 تريليون في يونيو/حزيران 2023، بزيادة قدرها 33.1%.

كما لفت إلى أن أعباء الدين بلغت 2.639 تريليون جنيه، موزعة بين فوائد بقيمة 1.355 تريليون وأقساط 1.283 تريليون، معتبرًا أن هذه النسب تنهك الدولة وتفقد المواطنين شعورهم بالحماية.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، إن كل مواطن مصري أصبح مديونًا بـ105 آلاف جنيه، حتى الطفل الذي يولد الآن يبدأ حياته بعبء هذا الدين، لافتا إلى أن الدين العام تخطى 11.5 تريليون جنيه، مؤكدا أن هذه الزيادة الخطيرة جدًا”.

وأضاف أن الدين العام ارتفع بما يقارب 7 تريليونات جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، محذرًا من خطورة هذا المسار على مستقبل البلاد. وقال “نحن في خطر، وعلى البرلمان أن ينبه الحكومة ويُشعل اللمبة الحمراء”.

كما حذر الفيومي من وجود مخالفات دستورية فيما يخص الإنفاق العام، لافتا إلى أن الحكومة لم تلتزم بالنسبة الدستورية المحددة كحد أدنى للإنفاق على قطاعي التعليم والصحة.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود بمحاكمة الحكومة جنائيا: ليس هناك مكان للحكومة المصرية إلا أمام النائب العام، بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات”، كما دعا إلى تقديم استجواب برلماني لسحب الثقة منها.

من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن باب النائب العام مفتوح أمام الجميع ويتم التحقيق في كافة البلاغات”، مطالبا بحذف عبارة محاكمة الحكومة جنائيا من المضبطة لما تحمله من إساءة للحكومة، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.

إلى ذلك رد أحمد كجوك، وزير المالية على اعتراضات النواب: البيان يرتكز على ما تم تنفيذه من إصلاحات هذا العام والفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن العام المالي الحالي والمقبل قد يكون مختلف عن الأعوام السابقة لتوشيح كل الحقائق بشكل مختلف مبني على أساس الأرقام والتأكيدات على ما تم إنجازه وتحقيقه في شكل أرقام وليس رسائل عامة.

وتحدث عن أولويات السياسية المالية، والأولى تأسيس شراكة حقيقية وحالة ثقة بين المصالح الضريبية الإيرادية ومجتمع الأعمال، والأخرى عمل توازن في السياسيات المالية، منها خفض المديونية وتوفير ما يكفي لدفع النشاط الاقتصادي والنمو وتحقيق حركة، وكذلك خفض المديونية وتحسين مؤشراتها كأولوية، إضافة إلى خلق حيز مالي إضافي يسمح بتوجيه مزيد من الموارد للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم.

وقال إن هناك تراجعا في التضخم إلى 13.5 في المئة بعدما كان 33 في المئة في شهر مارس/ آذار 2024.