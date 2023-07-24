البرلمان الموريتاني يحظر حضور نائب معارض أربع جلسات علنية متتالية

نواكشوط- “القدس العربي”: أحدث قرار اتخذه ونفذه، صباح الإثنين، مكتب الجمعية الوطنية الموريتانية بحظر حضور النائب البرلماني المعارض، محمد بوي الشيخ محمد فاضل، أربع جلسات علنية متتالية، ضجة كبيرة داخل البرلمان وعلى مستوى شبكات التواصل في البلاد.

وأعلن رئيس البرلمان محمد ولد مكت، صباح الإثنين، وهو يأمر النائب بالخروج من القاعة، في مستهل جلسة علنية للبرلمان، “أن قرار طرد محمد بوي الشيخ محمد فاضل نهائي، وأنه اتخذ من طرف مكتب الجمعية الوطنية الذي يمثل الجميع، استنادا على النظام الداخلي للجمعية”.

وكان مكتب الجمعية الوطنية عقد اجتماعا قبيل افتتاح جلسته العلنية صباح الإثنين وقرر حظر حضور النائب أربع جلسات علنية متتالية بدءا من اليوم.

وعلق فاضل على القرار قائلا في تدوينة على صفحته “قرر مكتب الجمعية الوطنية منعي من المشاركة في أربع جلسات علنية متتالية، وقد تضامن معي زملائي في المعارضة مشكورين وانسحبوا من الجلسة”.

وأضاف “أهلا وسهلا بما يأتيني في سبيل نصرة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم”.

يأتي هذا القرار بعد مداخلة للنائب قام فيها بعملية إسقاط افتراضية وصفها نواب الأغلبية بالمسيئة لرئيس الجمهورية.

وكان النائب قدم نص إساءة للنبي محمد عثر عليها في ورقة امتحان البكالوريا قبل أسابيع، مستبدلا اسمي النبي والصحابي باسمي الرئيس والوزير، ومتهما “مسؤولي الدولة بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس، ويتقاعسون عن نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم”.

ويتواصل على شبكات التواصل وفي مجموعات الواتساب جدل بين مناصري النائب فاضل الذين أعجبتهم مداخلته وإحراجه للحكومة، وخصومه الذين يعتبرون “أن مداخلته غير أخلاقية”.

وكان النائب فاضل قد نفذ واستجاب من قبل، لقرار ألزمته فيه السلطة العليا للسمعيات البصرية بالحذف الفوري لنص المداخلة التي ألقاها أمام البرلمان، مع الاعتذار لمتابعيها عن النشر التفصيلي والكلي لنصها.