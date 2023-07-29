البرلمان الموريتاني يرفع الحصانة عن النائب محمد بوي

نواكشوط- “القدس العربي”: أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية، مساء اليوم السبت، في قرار هو الأول من نوعه، رفع الحصانة عن النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.

وصوت لصالح المقترح، المقدم من طرف مؤتمر الرؤساء، 128 نائبا، فيما صوت 6 ضد القرار، وقاطع نواب المعارضة الجلسة المخصصة للتصويت.

وقوبل هذا القرار بانتقادات شديدة من أوساط المعارضة.

ويفتح القرار الباب أمام محاكمة يتوقع أن تكون سريعة في حق النائب وذلك بسبب مداخلة ألقاها أمام البرلمان وفسرت بأنه وجه فيها، بالكناية والتورية، عبارات تمس من شرف الرئيس.