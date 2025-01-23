البرلمان الهولندي يطالب الحكومة باتخاذ تدابير ضد تهديدات واشنطن بشأن المحكمة الجنائية الدولية

هولندا: وافق البرلمان الهولندي، الخميس، على مقترح يطالب الحكومة باتخاذ تدابير ملموسة ضد تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المقترح الذي قدّمه تحالف حزب اليسار الأخضر وحزب العمال، على ضرورة تحمّل هولندا مسؤولية خاصة ووطنية في الحفاظ على استقلالية المحكمة وفعالية عملها باعتبار هولندا الدولة المضيفة لها.

ودعا المقترح الذي أقره البرلمان الحكومة الهولندية إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ التدابير اللازمة لتقليل آثار العقوبات الأمريكية المحتملة، واعتماد تدابير وقائية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقبل أسبوع، صوّت مجلس النواب الأمريكي على عقوبات بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وفي أول يوم له في المنصب هذا الأسبوع، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يمكن أن يقدّم الأساس القانوني لفرض عقوبات مستقبلية على المحكمة الجنائية الدولية ومن فيها، لكن الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن عقوبات معينة.

(الأناضول)