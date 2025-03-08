البرلمان اليوناني يصوّت ضد مذكّرة بحجب الثقة عن الحكومة بعد كارثة القطار

أثينا: صوّت البرلمان اليوناني الجمعة ضد مذكّرة بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية إدارتها لأسوأ كارثة قطارات في البلاد عام 2023 أثارت احتجاجات عارمة.

وفي حين أيّد 136 نائبا حجب الثقة عن الحكومة، صوّت 157 ضد المذكّرة التي قدّمها حزب باسوك الاشتراكي وتشكيلات يسارية أخرى أقل تمثيلا، بعد نقاشات استمرت ثلاثة أيام.

وكان متوقّعا أن تنجو الحكومة من مذكرة حجب الثقة إذ إن لحزب الديموقراطية الجديدة الحاكم بزعامة رئيس الحكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس 156 نائبا في البرلمان المؤلف من 300 عضو.

وتزامنا مع التصويت، تجمّع الآلاف أمام البرلمان للمطالبة بإجابات توضح ملابسات الاصطدام المباشر بين قطارين أسفر عن مقتل 57 شخصا في 28 فبراير/ شباط 2023.

وتجمع قرابة 8000 شخص أمام البرلمان الأربعاء وأكثر من 300 ألف شخص في أنحاء البلاد الأسبوع الماضي، في تظاهرات في الذكرى الثانية للكارثة التي أوقعت 57 قتيلا.

وفرقت الشرطة التظاهرتين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بعدما أشعل المتظاهرون النار في حاويات وألقوا زجاجات حارقة.

وقبيل منتصف ليل 28 فبراير/ شباط 2023، اصطدم قطار كان يقلّ أكثر من 350 راكبا ومتّجها من أثينا إلى سالونيكي بقطار شحن على بعد 350 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة، ما أسفر عن مقتل 57 شخصا، معظمهم طلاب.

وكان القطاران يسيران في اتّجاهين معاكسين على السكة نفسها لعدة كيلومترات من دون أن يفعَّل أي نظام إنذار.

واعتُبر حينها أن الحادث سببه خلل في الأنظمة والمعدات وخطأ بشري.

وقال زعيم حزب باسوك الاشتراكي نيكوس أندرولاكيس إن مقترح حجب الثقة قُدم بسبب “عجز الحكومة الذي يرقى إلى مستوى الجريمة”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن غالبية اليونانيين تعتقد أن حكومة يمين الوسط حاولت التستر على الأدلة حول سبب الحادث.

ورفضت الحكومة الاتهامات لها بأنها وراء “خطة منظمة” لعدم تحميل مسؤولين كبار المسؤولية.

(أ ف ب)