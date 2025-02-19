البرلمان يطمئن العراقيين: لا عقوبات أمريكية مرتقبة على بنوك حكومية

بغداد ـ «القدس العربي» : نفى أعضاء في اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الأنباء المتداولة بشأن فرض عقوبات أمريكية على مصارف محلية ومنع تعاملها بالدولار، مؤكدين أن البنك الفيدرالي الأمريكي لم يبلغ البنك المركزي العراقي بأي أمر بهذا الخصوص.

واستضافت اللجنة المالية، برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور أعضائها، وفداً ضم محافظ البنك المركزي علي العلاق، ومدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال نزار ناصر، ومدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث سمير فخري، ومدير عام دائرة الاستثمار وكالة محمد يونس، ومدير عام مصرف الرافدين علي كريم، ومدير عام المصرف العراقي للتجارة بلال صباح.

العطواني أكد حرص اللجنة على «متابعة السياسة المالية بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد حلول تضمن الاستقرار المالي والاقتصادي» مشيراً إلى إمكانية «عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع المالي بحضور جميع الجهات المعنية» وفق بيان صدر عن اللجنة، التي شددت على ضرورة «إجراء مراجعة شاملة لما تحقق خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بمزاد العملة وسياسة البنك المركزي في الرقابة على التحويلات المالية، بهدف ضبط الأموال العامة وتعزيز النمو الاقتصادي».

كما استمعت اللجنة إلى عرض تفصيلي من الوفد حول سياسات البنك المركزي، لا سيما فيما يخص الإيرادات والرسوم الجمركية، وذلك ضمن مساعي تحسين الأداء الاقتصادي في البلاد.

وعقب الاجتماع، ذكر عضو اللجنة، النائب معين الكاظمي بأن البنك الفيدرالي الأمريكي لم يبلغ البنك المركزي العراقي بأي عقوبات تنتظر العراق كما يُشاع، لافتا إلى أن هناك سعياً للامتثال للتعليمات المقررة بخصوص الحوالات المالية.

وقال في تصريح للصحافيين، إنه «في خضم التهويل الإعلامي وما يُطرح من تحليلات مختلفة بأن هناك عقوبات تنتظر العراق، كان اجتماعنا (مساء الثلاثاء) مع محافظ البنك المركزي ومديرين من المصارف الأساسية، وتم التطرق إلى العقوبات المفروضة على بعض المصارف الأهلية وما يُشاع عن عقوبات أخرى».

وأضاف أن «محافظ البنك المركزي أكد أنه كان في اجتماع مع الفيدرالي الأمريكي، وعاد دون أن يُبلَّغ بأي شيء من هذه العقوبات، وهناك سعي للامتثال للتعليمات المقررة بخصوص الحوالات المالية، وتم شرح طريقة هذه الحوالات التي تحوّلت من نافذة العملة الموجودة داخل البنك المركزي إلى المصارف التي لديها بنوك مراسلة في الخارج ولديها تنسيق بهذه الحوالات».

مساع لتدارك أزمة السيولة… ونائب يؤكد أن المرتبات مؤمّنة

وأوضح أن «هناك مناقشات مهمة، بعضها غير مرتبط بالبنك المركزي، بل يتعلق بالسياسة الاقتصادية للبلد، والتي ندعو إلى أن يكون هناك متابعة جدية من الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية، مقابل هذه الاستيرادات التي تصل إلى 70 أو 80 مليار دولار سنوياً».

وأكد وجوب أن «تكون هناك إيرادات لهيئة الجمارك وهيئة الضرائب من الجبايات المختلفة، لتكون موازنة 2025 موازنة واقعية» مشيراً إلى أنه «لم تصلنا جداول الموازنة، وندعو إلى أن تكون هناك إيرادات غير نفطية تزيد عن 25 تريليون دينار، وإيرادات نفطية تبلغ 125 تريليوناً، ليكون المجموع الكلي 150 تريليوناً، وهو مبلغ كافٍ لاحتياجات العراق لعام 2025، لتسديد رواتب 4 ملايين و200 ألف موظف، ورواتب المتقاعدين البالغ عددهم 3 ملايين و500 ألف متقاعد، ورواتب الرعاية الاجتماعية، التي قد تصل إلى 5 ملايين مستفيد، إضافة إلى الحصة التموينية أو شراء الحنطة والشلب والكماليات، والمصروفات التشغيلية والاستثمارية الأخرى، التي يجب أن تنهض بها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة المالية الاتحادية».

وبشأن سبب عدم وصول قوائم الجداول إلى البرلمان، أوضح الكاظمي أن «الحكومة اكتفت بتعديل المادة (12/ثانيًا/ج) بخصوص استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، ومن المفترض أن يبدأ التصدير ليصل إلى 400 ألف برميل نفط يوميًا، بإشراف من وزارة النفط الاتحادية، وبتوقيع من شركة (سومو) وإيداع إيرادات هذه التصديرات في حساب البنك المركزي، على أن تتكفل وزارة المالية الاتحادية بتسديد 16 دولارًا عن كل برميل نفط. هذا التعديل هو الشيء المهم الذي تم إدخاله في مواد الموازنة، ونحن ننتظر إرسال جداول الموازنة».

وأشار إلى أن «اللجنة المالية تؤكد على الحكومة ضرورة إرسال هذه الجداول في أقرب فرصة ممكنة، على أن تكون جداول واقعية تتناسب مع الإيرادات النفطية وغير النفطية. وفي حال تأخر الحكومة في إرسال جداول الموازنة، ستلجأ اللجنة المالية إلى استضافة وزارة التخطيط، للتعرف على احتياجات العراق لعام 2025 لتسديد الاحتياجات وتمويل المشاريع المستمرة، كما ستستضيف وزارة المالية للتعرف على احتياجات العراق للمصروفات التشغيلية، وبذلك تتكون لدى مجلس النواب ولدى اللجنة المالية صورة واضحة عن احتياجات البلد لهذا العام».

وأكد زميله في اللجنة النائب حسين مؤنس، وجود مشكلة في السيولة المالية بسبب زيادة حجم الإنفاق وقلة الإيرادات.

وقال في تصريح لمجموعة من الصحافيين، تعليقاً على أنباء تعرض بنك الرافدين إلى عقوبات وشيكة من وزارة الخزانة الأمريكية، «سألنا مدير البنك المركزي ومدير مصرف الرافدين، وأكدوا أنه لا مصداقية لهذا الموضوع في الوقت الحالي» لافتاً إلى «إمكانية دمج بنكي الرافدين والرشيد (حكوميان) أو افتتاح بنك جديد يرتبط بالبنك المركزي» مؤكداً أن «هذا القرار متخذ منذ قرابة عام».

وبشأن توفر السيولة النقدية، أكد عضو اللجنة المالية أن «هناك مشكلة في السيولة المالية، وهذا واضح جداً، بسبب زيادة حجم الإنفاق وقلة الإيرادات، خاصة الإيرادات غير النفطية، وهذه مشكلة» مردفاً: «كان هناك ضمن مفردات البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه زيادة الإيرادات غير النفطية، وهذا لم يتحقق بشكل واضح، لذلك لدينا تحدٍ واضح اسمه قلة السيولة».

وبيّن أن «الحكومة لديها خيارات كثيرة في موضوع توفير السيولة أو تلافي هذا التحدي» مؤكداً: «سنبقى مراقبين وحريصين على إدامة هذا الموضوع».

وفيما يتعلق بمرتبات الموظفين والمخاوف الداخلية من أثرها بنقص السيولة المالية، ذكر مؤنس: «أحب أن أطمئن الناس أن الرواتب مؤمنة بالشكل الذي يكفي لديمومة عجلة الحياة، وهذا مهم جداً على اعتبار أنه تحدٍ حقيقي يواجه رواتب الموظفين» مشيراً إلى «الحديث بخصوص موضوع العقارات والقرارات الجديدة في هذا المجال لأجل تسهيل هذه الإجراءات، ومن الواضح أن القرار الأخير هو حصر الأموال وسحبها إلى البنوك وتفعيل نشاط البنوك المحلية الحكومية والأهلية، وبالتالي تم الاتفاق على تسهيل هذه الإجراءات وألا تكون هناك عقبات وأن لا تكون فوائد».