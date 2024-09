البرنوس الجزائري والكاراكو في قصر الملك تشارلز الثالث- (صور)

الجزائر- “القدس العربي”: لفت السفير الجزائري الجديد في بريطانيا الأنظار بارتدائه البرنوس التقليدي الأصيل عند تسليم أوراق اعتماده للملك تشارلز الثالث.

وظهر السفير نور الدين يزيد ببرونس أبيض، وهو يصافح الملك، وفق ما تظهره صورة نشرها الحساب الرسمي للعائلة الملكية.

أما زوجة السفير فارتدت “كاراكو أزرق أنيق مطرز بخيوط فضية”، وهو لباس عاصمي تقليدي في الجزائر، ووضعت غطاء رأس يسمى “لفتول” يصاحب في العادة المناسبات التقليدية الهامة في الجزائر.

🇩🇿🇲🇷 The King received Ambassadors from Algeria and Mauritania at Buckingham Palace earlier today.

📜 Mr. Nourredine Yazid and Mr. Samba Mamadou Ba presented their ‘letters of credence’ to His Majesty – formal letters from their Heads of State which mark the beginning of their… pic.twitter.com/80SQcOmEAP

— The Royal Family (@RoyalFamily) March 6, 2024