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البرنوس الجزائري والكاراكو في قصر الملك تشارلز الثالث- (صور)

8 - مارس - 2024

السفير نور الدين يزيد وزوجته لدى لقاء الملك تشارلز

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الجزائر- “القدس العربي”: لفت السفير الجزائري الجديد في بريطانيا الأنظار بارتدائه البرنوس التقليدي الأصيل عند تسليم أوراق اعتماده للملك تشارلز الثالث.

وظهر السفير نور الدين يزيد ببرونس أبيض، وهو يصافح الملك، وفق ما تظهره صورة نشرها الحساب الرسمي للعائلة الملكية.

أما زوجة السفير فارتدت “كاراكو أزرق أنيق مطرز بخيوط فضية”، وهو لباس عاصمي تقليدي في الجزائر، ووضعت غطاء رأس يسمى “لفتول” يصاحب في العادة المناسبات التقليدية الهامة في الجزائر.

وذكرت سفيرة المملكة المتحدة في الجزائر بهذه المناسبة أنها “تهنئ السفير نور الدين يزيد بمناسبة تقديم أوراق اعتماده للملك. وتتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين”.

وفي آب/أغسطس الماضي، وافقت الحكومة البريطانية على تعيين نور الدين يزيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وبات دارجا ارتداء السفراء الجزائريين اللباس التقليدي في كل مرة، في إطار التعريف بالتراث الجزائري وإبرازه للعالم.

ويعد البرنوس أهم لباس جزائري تقليدي، وهو عبارة عن معطف يضعه الرجل فوق كتفيه ويكون لونه في الأغلب أبيضا لكن نجد منه في البني والأسود. كما يمكن للمرأة أن ترتديه أيضا في مناسبة زفافها.

وعرفت الكثير من الشخصيات الجزائرية بارتداء البرنوس خاصة الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وقائد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر.

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  1. يقول عقيل:
    مارس 8, 2024 الساعة 6:06 م

    البرنوس لباس تقليدي يعود للبربر وهو ليس خاصا بالجزائر بل يوجد في تونس

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  2. يقول عبد الحميد_نواذيبو:
    مارس 8, 2024 الساعة 8:50 م

    حقيقة أن كل ما هو جزائري يزعج ..حتى الكرامة والرجولة أصبحت تزعج …..
    رمضان كريم على كل حال

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    1. يقول Djamel:
      مارس 9, 2024 الساعة 10:42 ص

      نعم القول يا اخي …بورك الله فيك.

  3. يقول معمر:
    مارس 13, 2024 الساعة 7:51 ص

    الجزائر تعلوا ولا يعلى عليها شامخة أينما حلت وارتحلت لا تهاب إلا الله. لذلك فهوا يحميها من كل شر وشرير.

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