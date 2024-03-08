البرنوس الجزائري والكاراكو في قصر الملك تشارلز الثالث- (صور)

الجزائر- “القدس العربي”: لفت السفير الجزائري الجديد في بريطانيا الأنظار بارتدائه البرنوس التقليدي الأصيل عند تسليم أوراق اعتماده للملك تشارلز الثالث.

وظهر السفير نور الدين يزيد ببرونس أبيض، وهو يصافح الملك، وفق ما تظهره صورة نشرها الحساب الرسمي للعائلة الملكية.

أما زوجة السفير فارتدت “كاراكو أزرق أنيق مطرز بخيوط فضية”، وهو لباس عاصمي تقليدي في الجزائر، ووضعت غطاء رأس يسمى “لفتول” يصاحب في العادة المناسبات التقليدية الهامة في الجزائر.

🇩🇿🇲🇷 The King received Ambassadors from Algeria and Mauritania at Buckingham Palace earlier today. 📜 Mr. Nourredine Yazid and Mr. Samba Mamadou Ba presented their ‘letters of credence’ to His Majesty – formal letters from their Heads of State which mark the beginning of their… pic.twitter.com/80SQcOmEAP — The Royal Family (@RoyalFamily) March 6, 2024

وذكرت سفيرة المملكة المتحدة في الجزائر بهذه المناسبة أنها “تهنئ السفير نور الدين يزيد بمناسبة تقديم أوراق اعتماده للملك. وتتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين”.

H.E. Mr. Nourredine YAZID, Ambassador of Algeria to the United Kingdom, presented earlier today at Buckingham Palace, his Letters of Credence to His Majesty King Charles III. #Algeria #UK pic.twitter.com/qrjcegeYCB — Embassy of Algeria in UK (@EmbAlgeriainuk) March 6, 2024

وفي آب/أغسطس الماضي، وافقت الحكومة البريطانية على تعيين نور الدين يزيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وبات دارجا ارتداء السفراء الجزائريين اللباس التقليدي في كل مرة، في إطار التعريف بالتراث الجزائري وإبرازه للعالم.

ويعد البرنوس أهم لباس جزائري تقليدي، وهو عبارة عن معطف يضعه الرجل فوق كتفيه ويكون لونه في الأغلب أبيضا لكن نجد منه في البني والأسود. كما يمكن للمرأة أن ترتديه أيضا في مناسبة زفافها.

وعرفت الكثير من الشخصيات الجزائرية بارتداء البرنوس خاصة الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وقائد المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر.