البرهان: الجيش السوداني يقاتل “مرتزقة” من كل الاتجاهات

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الإثنين، إن القوات المسلحة تقاتل “مرتزقة من كل الاتجاهات” استعانت بهم “قوات الدعم السريع”.

جاء ذلك في خطاب أثناء تفقده الفرقة التاسعة عشرة بمدينة مروي في الولاية الشمالية (شمال)، وفق بيان مجلس السيادة، فيما لم يصدر تعليق فوري من “الدعم السريع” بشأن ذلك.

وأفاد بأن “القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم المليشيا الإرهابية (الدعم السريع) فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواع لا تستند على منطق”.

وأضاف البرهان الذي يقود الجيش أن “القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني”، معتبرا أن “بعض السياسيين طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه”.

وأوضح أن “بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعما للمليشيا المتمردة، لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله ولا وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده”.

(الأناضول)