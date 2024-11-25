البرهان: «باب التوبة» مفتوح لكل من وضع السلاح

الخرطوم ـ «القدس العربي»: قال رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، أمس الإثنين، إن «باب التوبة والرجوع للحق مفتوح أمام كل من وضع السلاح وجنح للسلم» مشيرا إلى أن القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين، يمضون بكل عزيمة وإصرار نحو القضاء على «التمرد» و«استئصال الدعم السريع».

وأكد خلال مخاطبته «مؤتمر قضايا المرأة في شرق السودان» أن الحديث حول الدعوة لعقد مؤتمر للقوى السياسية غير صحيح، مؤكدا أنه ليس هناك أي تسوية مع أي جهة سياسية. وأضاف: «أن ما يشاع في هذا الخصوص عار من الصحة تماما». وتابع: «باب التوبة والرجوع للحق مفتوح أمام كل من وضع السلاح وجنح للسلم».

وبالتزامن مع وصول مساعدات إنسانية، التقى البرهان بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر.

وحسب وكيل وزارة الخارجية بالإنابة عمر عيسى كان اللقاء إيجابيا ومثمرا وتطرق إلى مجمل الأوضاع الإنسانية والجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، مشيرا إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عبر خلال اللقاء عن رضاه لما تقدمه وتقوم به الحكومة السودانية من تسهيل للإجراءات لوصول المساعدات الإنسانية ووصول فرقهم الفنية إلى المناطق التي طلبوا زيارتها.

وأضاف عمر في تصريحات صحافية، أمس الإثنين، أن رئيس مجلس السيادة وجه جهات الاختصاص بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة في السودان وحث الأمم المتحدة ووكالاتها على ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيصال الإغاثة للمحتاجين.

وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بفتح المعابر والمطارات لتسهيل انسياب المساعدات، مضيفا: «هناك بعض الطلبات تقدمت بها البعثة وسيتم دراستها من الجانب السوداني لافتا إلى أن بعض المقترحات إيجابية وسوف يتم الرد عليها خلال الأيام المقبلة.

فيما أكد المسؤول الأممي على ضرورة تعزيز العمل الإنساني وتقديم العون من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، وقال إن زيارته للبلاد تأتي في إطار الوقوف ميدانيا على الأوضاع الإنسانية وعمل الفرق الفنية التابعة للبعثة على أرض الواقع والاستماع لرؤيتهم وإجراء الترتيبات اللازمة لدعم المجالات الإنسانية.

وقال إن رئيس مجلس السيادة نقل له تأكيدات وحرص الحكومة على العمل والتعاون والتنسيق المشترك مع المنظومة الأممية لضمان انسياب المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وأكد على أهمية الشراكة والتعاون بين الجانبين وصولا للمحتاجين وإيصال المساعدات الإنسانية وحل التحديات التي تواجه العمل الإنساني، مؤكدا حرص الأمم المتحدة ومضاعفة جهودها لضمان وصول وانسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين.