البرهان: بعض السياسيين يمارس التضليل لدعم قوات «حميدتي»

الخرطوم ـ «القدس العربي»: قال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة تواجه «مرتزقة» من كل الجهات، استعانت بهم قوات «الدعم السريع» في المعارك المحتدمة في البلاد منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.

واتهم خلال مخاطبته الفرقة التاسعة عشرة مشاة في مدينة مروي شمال السودان، بعض السياسيين بـ«ممارسة الكذب والتضليل من أجل دعم الميليشيا المتمردة» مشددا على أن الجيش «يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب».

«أزهقوا الأرواح»

وأضاف: «لا وجود لأي تنظيمات، وإنما الولاء للوطن وحده، بعض السياسيين طلاب سلطة، حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه».

وذكر أن «المرتزقة الذين استعانت بهم قوات الدعم السريع أزهقوا الأرواح وانتهكوا الحرمات بدواع لا تستند إلى منطق».

وحسب المجلس السيادي قام البرهان بزيارة تفقدية للفرقة التاسعة عشرة مشاة في الولاية الشمالية، حيث تلقىٰ«تنويراً من قائد الفرقة أعقبه لقاء مع ضباط وصف وجنود الفرقة، وحيا من وصفهم بـ «المرابطين» الذين أفشلوا «مخطط الخيانة» من «الجماعة الإرهابية بقيادة الأخوين» في إشارة إلى زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» ونائبه وأخيه الأكبر عبد الرحيم دقلو.

وقال: إن «الجيش يخوض معركة الكرامة وسينتصر لأنه على حق ومسنود بالشعب السوداني» مضيفا أن «النهاية الفعلية لهذه المعركة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب».

يشار إلى أن قاعدة مروي العسكرية شهدت ذروة التصعيد بين الجيش وقوات «الدعم السريع» والذي اندلعت على إثره حرب منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وحيا البرهان خلال مخاطبته الفرقة «تضحيات قوات المشاة في مدينة مروي والمواطنين» مشيرا إلى أنهم «تصدوا ببسالة لهجوم الدعم السريع التي «انطلقت شرارة تمردها من مدينة مروي».

وزار البرهان كذلك لجنة «المستنفرين» في المدينة، مؤكدا أن «استجابة مواطني مروي لنداء الوطن يؤكد التفاف الشعب حول قواته المسلحة».

وأضاف: «يجب تدريب كل المستنفرين بصورة متقدمة ومتطورة، وذلك للمساهمة في الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته» داعياً إلى «ضرورة الاستفادة من الاستنفار في تقوية الوحدة الوطنية ودعم تماسك السودانيين من خلال نبذ العصبية والقبلية والالتفاف حول قضايا الوطن».

يشار إلى أن السودان يشهد عمليات تجنيد واسعة من جانب طرفي القتال، حيث انضمت لقوات الجيش مجموعة «الإسلاميين» و«لجان المقاومة» على الرغم من التباين الواسع في مواقفهم السياسية، بينما استقطب «الدعم السريع» مجموعة من القادة العشائريين والمجموعات ذات الطابع القبلي.

«سد منيع»

وأكد البرهان كذلك عزمه على «إنجاح الفترة الانتقالية» وصولاً للانتخابات، التي قال إن الشعب السوداني «سيختار خلالها من يحكمه».

كذلك قدم قائد الجيش خلال زيارته للولاية الشمالية، العزاء لأسرة قائد ثاني قوات الاستطلاع العميد ركن جعفر الطاهر الذي قتل خلال معارك الجيش والدعم السريع في مدينة مروي.

وقال خلال مخاطبته أسرة الطاهر: «استشهد بشجاعة، وهو يدافع عن الوطن في مواجهة الميليشيا». وحيا «شهداء القوات المسلحة والمواطنين الذين لبوا نداء الوطن دفاعاً عن سيادته وعزته وكرامته» مؤكداً أن «القوات المسلحة ستظل صمام أمان السودان وسداً منيعاً لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ووحدته».

قال إن الجيش يواجه مرتزقة من كل الاتجاهات

وبعد نحو أربعة أشهر قضاها البرهان في مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، وسط مزاعم من قوات «الدعم» بحصار مقر رئاسة الجيش، شرع في جولات داخلية شملت عدة مدن ومواقع عسكرية، كما زار عددا من دول الجوار وشارك في اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي اتهامات البرهان لـ «بعض القوى السياسية» بممارسة «الكذب والتضليل» من أجل دعم «الميليشيا المتمردة» بعد يوم واحد من السجال بين القيادي في «الحرية والتغيير» خالد عمر يوسف وحاكم إقليم دارفور مني مناوي حول التداعيات الأخيرة التي سبقت اندلاع الحرب.

واتهم مناوي «الحرية والتغيير» بعقد اجتماعات مع البرهان قبل أيام من اندلاع الحرب بهدف كسب الوقت، في وقت كانت قوات «الدعم» تعزز قواتها في مروي.

وسارع يوسف للرد بالقول إن «اجتماعات الحرية والتغيير مع حميدتي أو عبد الرحيم دقلو أو البرهان، في أي مكان، لم تخرج إطلاقاً عن سياق البحث عن سبل نزع فتيل الأزمة، وأنهم جميعا كانوا منخرطين في عملية سياسية كانت في شوطها الأخير وعلى بعد أيام من توقيع اتفاق نهائي يقود إلى تشكيل جيش واحد يخرج من السياسة وحكم مدني يقود لتحول ديمقراطي» مؤكدا أنه لا مصلحة لهم في أي مواجهات مسلحة تقطع الطريق أمام ذلك.

وأضاف: «الحقائق واضحة وناصعة ولن تتم تغطيتها بالايحاءات والتلميحات، صحائفنا نظيفة ولن يستطيع أحد تلطيخها».

وليست هذه المرة الأولى التي تتهم فيها قيادات مقربة من الجيش «الحرية والتغيير» بدعم قوات «الدعم» في وقت تؤكد الأخيرة أنها متمسكة بموقفها الرافض للحرب وتدعو إلى الشروع الفوري في حل سياسي ينهي النزاع ويعيد الاستقرار للبلاد تمهيدا لتكوين جيش موحد وحكومة مدنية.

وعلى الرغم من أن البرهان لم يتهم «الحرية والتغيير» بمساندة الدعم بشكل مباشر، إلا أن تصريحاته حول من يصفهم بـ «السياسيين» طلاب السلطة الداعمين لـ « حميدتي» ظلت تتزامن مع اتهامات صريحة يطلقها الموالون له.