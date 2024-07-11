البرهان: لا تفاوض حول وقف إطلاق النار قبل خروج «الدعم السريع» من جميع المدن السودانية

الخرطوم-«القدس العربي»: رهن رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، وقف إطلاق النار في السودان بخروج قوات الدعم السريع من جميع المدن السودانية.

وقال خلال مخاطبته، أمس الخميس، حشداً من المتطوعين في الجيش في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، إن الحرب ستنتهي بهزيمة قوات الدعم السريع التي يتهمها بالتمرد على الحكومة.

وأكد عدم ممانعة الجيش تأسيس لواءات للمستنفرين “المتطوعين” بقيادة عسكرية وتوفير العتاد الحربي، مضيفاً: “البلاد لا يدافع عنها أحد غير أهلها”.

وشدد على أنهم سيواصلون القتال حتى النهاية، مشدداً على عدم الانخراط في أي مباحثات مع قوات الدعم السريع حتى تخرج من جميع المدن السودانية.