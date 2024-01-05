السودان: البرهان يرفض اتفاق القوى المدنية و”الدعم السريع”- (فيديو)

الخرطوم – “القدس العربي”: قطع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بعدم المضي في أي اتفاق مع زعيم قوات “الدعم السريع”، محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي اتهمه بالخيانة والتمرد على الحكومة السودانية.

رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد أن لا صلح مع “حميدتي”… ويرحب بتسليح المدنيين

وقال خلال مخاطبته أمس الجمعة الضباط والجنود في منطقة “جبيت” العسكرية إنه “لا صلح ولا اتفاق مع الدعم السريع”، في إشارة إلى الدعوات إلى مباحثات مباشرة وغير مشروطة بين البرهان و”حميدتي” بمبادرة من “إيغاد” وتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، التي يترأسها رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك.

وكان حمدوك قد بعث نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي رسالتين خطيتين إلى البرهان و”حميدتي” طلب منهما عقد لقاء عاجل بغرض التشاور حول سبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي.

والإثنين الماضي وقعت (تقدم) إعلانا سياسيا مع “حميدتي” التزم خلاله بوقف غير مشروط لإطلاق النار والانخراط في مباحثات مباشرة مع قيادة الجيش لإنهاء الحرب.

وشدد البرهان على رفضهم الاتفاق بين (تقدم) وزعيم قوات الدعم السريع، محذرا القوى السياسية ودول الإقليم من التعامل مع “حميدتي” الذي اعتبره خارجا ومتمردا على الدولة، وارتكبت قواته جرائم حرب وخربت البلاد.

ودعا القوى السياسية الباحثة عن السلام إلى العودة إلى البلاد، مؤكدا ترحيبه بعقد اجتماعات مع أي جهة تسعى من أجل الاستقرار في البلاد.

وأبدى ترحيبه بالمقاومة الشعبية وتسليح “المستنفرين من المدنيين” (المتطوعين)، مؤكدا أن الشعب السوداني يواجه معركة أن يكون أو لا يكون وأنهم سيقاتلون حتى النصر.