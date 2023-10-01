البرهان: ماضون نحو الانتهاء من الحرب في السودان

الخرطوم: قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، السبت: “نحن ماضون نحو الانتهاء من الحرب”.

جاء ذلك خلال مخاطبته ضباطا وضباط صف وجنودا من سلاح المدفعية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي البلاد، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة.

وأفاد البرهان، بأن “هذه الحرب فرضت علينا ولم نخترها، وأن هناك مجموعة تريد أن تبتلع السودان”.

وأضاف: “نحن ماضون نحو الانتهاء من هذه الحرب، وهذا السرطان الذي أصاب جسد الدولة”، في إشارة للقتال بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” المتواصلة منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، دون أن يذكر تفاصيل أكثر بشأن ذلك.

وتابع البرهان: “هذا الجيش جيش الوطن وليس هناك أي جهة أو حزب لديها سطوة عليه”.

وأردف: “نحن على ثقة بالانتصار في معركة الكرامة بفضل التفاف الشعب حول قواته المسلحة”.

وأكمل البرهان: “لا أحد يرفض السلام ولكن يجب أن يكون سلاما يحفظ للبلد كرامته وعزته وسيادته”.

ومنذ منتصف أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

وقد فشلت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية وأمريكية في إنهاء العنف.

(الأناضول)