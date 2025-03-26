البرهان يعلن تحرير الخرطوم و”الدعم السريع” تقلل من الخطوة- (صور وفيديو)

الخرطوم: عاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، إلى القصر الرئاسي في العاصمة، وأعلن الخرطوم “حرة” بعد طرد قوات “الدعم السريع”.

وظهر البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في القصر الرئاسي وسط عشرات الجنود وقال: “انتهى الأمر.. الخرطوم حرة”، حسب لقطات متلفزة.

وهذه هي المرة الأولى التي تهبط فيه مروحية البرهان في الخرطوم منذ بدء الحرب قبل نحو عامين.

صور لوصول رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان للقصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم#الأخبار pic.twitter.com/UayVmL9Ajn — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 26, 2025





وأعلن الجيش السوداني، الجمعة، استعادة السيطرة على القصر الرئاسي، فيما اعتبرت “الدعم السريع” أن احتمال فقدانه “لا يعني خسارة الحرب”.

“الدعم السريع” تقلل من أهمية عودة البرهان

حاولت قوات الدعم السريع” في السودان، مساء الأربعاء، التقليل من أهمية عودة عبد الفتاح البرهان إلى القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم.

وقال مستشار قائد قوات “الدعم السريع” الباشا طبيق، عبر منصة “إكس”: “قوات الدعم السريع لم ولن تنهار، والجيش لم يحقق أي نصر على أبطال الدعم السريع في الخرطوم” .

واستدرك: “ولكن لخطط عسكرية قررت القيادة إعادة تموضع القوات في أم درمان لعوامل كثيرة متعلقة باللوجسيتك والترتيبات العسكرية”.

واعتبر أن “بيانات الجيش الخاصة باستلام (استعادة) مواقع من قوات الدعم السريع مجرد نصر زائف وتضليل للرأي العام”.

وزاد بأن “الحرب لم تنته بعد، ولم نخسر لا قوة ولا عتاد، والأيام القادمة سوف تكون لهيبا ساخنا على الجيش والقوات المتحالفة معه”.

وفي أعقاب سيطرة “الدعم السريع” على الخرطوم اتخذت السلطات السودانية من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (غرب) عاصمةً مؤقتةً.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت منصة حكومة ولاية الخرطوم عبر صفحتها بـ”فيسبوك: “الخرطوم خالية من الأوباش المرتزقة (تقصد الدعم السريع) تبقى فقط الإعلان الرسمي” .

وأضافت أن اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة في الولاية عقدت اجتماعا، برئاسة حاكم الولاية أحمد عثمان.

وقالت اللجنة إن “جميع الوزارات الاتحادية والهيئات والدواوين الحكومية أصبحت خالية تماما من المليشيا المتمردة”.

وأعلنت “استنفار الإمكانيات كافة للاستجابة لمرحلة التحرير الكبرى، التي تشهدها جميع محليات (محافظات) الولاية بفضل الانتصارات”.

وأوضحت أن ذلك سيكون “من خلال الاستجابة الفورية لمحاور التدخل السريع المحددة برفع الجثث ودفنها وتعقيم المواقع وجمع الأجسام الغريبة والمتفجرات”.

والأربعاء، واصل الجيش السوداني تقدمه في الخرطوم واستعاد السيطرة على المطار ومقرات أمنية وعسكرية وأحياء عدة شرق وجنوب العاصمة، للمرة الأولى منذ أبريل/ نيسان 2023.

وفرض الجيش، خلال الأيام الماضية، سيطرته على معظم مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وسط الخرطوم ومنطقة المقرن.

في المقابل تسارعت وتيرة تراجع قوات “الدعم السريع” في ولايات عدة، منها الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض وشمال كردفان وسنار والنيل الأزرق.

ومن أصل 18 ولاية، تسيطر قوات “الدعم السريع” فقط على جيوب غرب وجنوب مدينة أم درمان غربي الخرطوم، وأجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان، بجانب 4 ولايات في إقليم دارفور (عرب)، بينما يسيطر الجيش على الفاشر عاصمة شمال دارفور الولاية الخامسة بالإقليم.

ويخوض الجيش و”الدعم السريع” منذ أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء حوالي 15 مليونا آخرين، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أجرتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

(الأناضول)