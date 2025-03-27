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البرهان: نعمل على تهيئة الظروف لتولي حكومة مدنية منتخبة السلطة

27 - مارس - 2025

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بورتسودان: قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، إن الجيش يعمل على تهيئة الظروف المواتية لتولي حكومة مدنية منتخبة لمقاليد السلطة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان وهو قائد الجيش السوداني مع المبعوث الألماني الخاص للقرن الإفريقي هايكو نيتزشيكا ببورتسودان شرقي البلاد بحسب بيان لمجلس السيادة.

وبحث اللقاء، وفق البيان، “الجهود التي تبذلها حكومة السودان لتحقيق السلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها”.

وذكر، أن اللقاء “تطرق إلى المساعي الجارية لإجراء حوار شامل للسودانيين، وتشكيل حكومة كفاءات تعمل على تهيئة البلاد للانتخابات”.

(الأناضول)

 

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