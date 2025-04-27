البرهان وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بورت سودان: بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية بين بلديهما إضافة إلى قضايا إقليمية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه البرهان مع أمير قطر، حسب وكالتي الأنباء الرسمتين في البلدين.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن البرهان أعرب، خلال الاتصال، عن “أمله في أن تشهد علاقات التعاون المشترك بين البلدين مزيدا من التقدم والازدهار”.

وتطرق الطرفان إلى “عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”، وفق الوكالة دون تفاصيل.

فيما ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم، بحث مع البرهان “علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه تعزيزها وتطويرها”.

وتابعت: كما جرى خلال الاتصال بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وجاء الاتصال في وقت يشهد فيه السودان، منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.

وخلّفت هذه الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وبوتيرة متسارعة، تتناقص في الفترة الأخيرة مساحات سيطرة “الدعم السريع” لصالح الجيش في أغلب ولايات السودان الـ18.

وتسارعت انتصارات الجيش في ولاية الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد “الدعم السريع” تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 ولايات من أصل 5 بإقليم دارفور (غرب).

(الأناضول)