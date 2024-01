البرهان وحميدتي.. فرقتهما الحرب فهل يجمعهما “سلام” جيبوتي؟

الخرطوم: خيّب تأجيل لقاء مزمع في جيبوتي بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، مع قائد قوات “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو “حميدتي”، آمال السودانيين في وقف قريب للقتال بالبلاد.

والأربعاء الماضي، أعلنت الخرطوم أن جيبوتي أبلغتها بتأجيل لقاء البرهان مع حميدتي إلى أجل غير مسمى في يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بعد تعذر لقاء الطرفين المزمع في العاصمة الجيبوتية، الخميس الماضي، لوضع حد لحرب اندلعت بين الجانبين منذ أبريل/ نيسان 2023.

والسبت، قال وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف عبر حسابه في منصة “إكس” إنه “في الأسبوع المقبل ستقوم جيبوتي بصفتها رئيسة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) بتمهيد الطريق للحوار السوداني وتستضيف اجتماعا حاسما”.

Next week , as chair of IGAD Djibouti will also prepare the ground for Sudanese dialogue and will host a critical meeting ,

