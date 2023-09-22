البرهان ولافروف “يبحثان سبل تنشيط علاقات التعاون بين السودان وروسيا”

نيويورك: التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وتطرق اللقاء إلى سبل تنشيط العلاقات الثنائية.

وأطلع رئيس مجلس السيادة وزير الخارجية الروسي على تطورات الأوضاع في السودان على “خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع ضد الدولة السودانية والانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين في السودان”، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وأشاد البرهان بدور روسيا في “مساعدة السودان ودعم السلام والاستقرار فيه”.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة منذ شهر نيسان/إبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، بهدف بسط السيطرة على البلاد.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف في تقرير الشهر الماضي، إن القتال أودى بحياة أكثر من 4 آلاف شخص، فيما شرد نحو 2ر3 مليون شخص بالداخل، وفر نحو 1ر1 مليون آخرين إلى الدول المجاورة، إضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بالسودان.

(د ب أ)