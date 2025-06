البرهان يؤكد استعداده السماح للمنظمات الإنسانية باستخدام مطار مروي

بورتسودان: قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس ، الأحد، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد التزام بلاده بتسهيل مهمة المنظمة واستخدام مطار مروي (شمال) لإيصال المساعدات الإنسانية.

ويعاني السودانيون من فيضانات وتفشي أمراض ومجاعة، في ظل حرب بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

والتقى أدهانوم مع البرهان، وهو أيضا قائد الجيش، في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر (شرق)، في اليوم الثاني والأخير من زيارته للسودان.

ونقل مجلس السيادة، في بيان، عن أدهانوم، قوله عقب الاجتماع إن “اللقاء مع رئيس المجلس السيادي كان مثمرا وبناء”.

وأضاف أن البرهان، “أكد التزام السودان بتسهيل عمل منظمة الصحة العالمية حتى تضطلع بدورها في دعم القطاع الصحي في البلاد”.

وتابع: “كما أكد (البرهان) استعداد الحكومة لاستخدام مطار مروي وبعض المطارات الأخرى بواسطة المنظمات للمساعدة في إيصال ما هو مطلوب للمواطنين”.

ولفت أدهانوم إلى أن “مدينة مروي المسلك الأقرب لإيصال المساعدات لمناطق دارفور (غرب)”.

فيما قالت مديرة منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط حنان حسن بلخي، إن “المنظمة ستعمل، بالتنسيق مع المكتب الإقليمي، لإعادة تأهيل بعض المستشفيات وإيجاد الدعم المادي والتقني للمؤسسات الصحية التي تضررت بسبب الحرب”.

وشددت بلخي، وفق البيان، على “ضرورة الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية للمواطنين المتأثرين بالنزاع في البلاد”.

ومساء السبت، قال أهاندوم، عبر منصة “إكس”، إنه يزور السودان للتأكيد على التزام المنظمة بـ”تخفيف الصعوبات الإنسانية والصحية التي يواجهها ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد، بما في ذلك انعدام الأمن والنزوح الجماعي والفيضانات والمجاعة وتفشي الأمراض”.

