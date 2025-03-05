البرهان يؤكد عزم الحكومة السودانية على التحول المدني الديمقراطي وتحقيق الإجماع الوطني

بورتسودان: أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الأربعاء عزم الحكومة السودانية على التحول المدني الديمقراطي وتحقيق الإجماع الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان اليوم مع هارييت ماثيوز المديرة العامة لشؤون أفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بحضور المبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلي السودان السيد ريتشارد كراودر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن السفير نور الدائم عبد القادر مدير الشؤون الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية السودانية.

وقال السفير في تصريح صحافي إن اللقاء تطرق إلى مجمل تطورات الأوضاع في البلاد ورؤية الحكومة السودانية لتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب، ومسار التحول الديمقراطي المدني.

وأشار السفير إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد عزم الحكومة السودانية على التحول المدني الديمقراطي وتحقيق الإجماع الوطني، بجانب استعدادها لتقديم كل التسهيلات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وأشاد بموقف بريطانيا الداعم لسيادة السودان ووحدة أراضيه وترابه، ورفضها إعلان تشكيل حكومة موازية في السودان بما يهدد أمن السودان ووحدته، بحسب السفير.

وقال عبد القادر إنه تم إطلاع الجانب البريطاني على جهود الحكومة السودانية لتحقيق السلام ورؤيتها فيما يتعلق بالمؤتمر المزمع انعقاده في لندن بخصوص قضايا السودان وأهمية توسيع دائرة مشاركة السودانيين فيه.

من جانبها أكدت هارييت ماثيوز دعم بلادها للسلام في السودان، وقالت ” إن المملكة المتحدة ستؤدي دورا هاما في ضمان أي مسار نحو السلام، وعبرت عن قلقها العميق لتشكيل حكومة موازية تساند الدعم السريع المتمردة، وأضافت أنه إذا كنا نريد سلاما دائما في السودان فيتطلب ذلك وحدة الأراضي السودانية وسلامتها.

وأشارت إلى أن اللقاء كان إيجابيا وتطرق لجهود تهيئة الظروف السلمية لإنهاء الحرب، ودور بلادها لاستضافة المجتمع الدولي في لندن للنقاش حول خلق مجال للسلام في السودان لإنهاء الحرب.

كما تطرق اللقاء إلى توفير وإدخال الاحتياجات الإنسانية والضرورية للسودانيين، عبر المعابر، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة ستؤدي دورا في تقديم العون للمحتاجين، مشيدة باستمرار إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر أدري، بحسب ماثيوز.

(د ب ا)