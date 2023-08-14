البرهان يتعهد بالانتصار “قريبا جدا” على حميدتي- (فيديو)

الخرطوم: أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الإثنين، أن بلاده تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث تستهدف كيانها وهويتها ومصير شعبها.

وقال البرهان في كلمة بمناسبة عيد الجيش رقم 69 نشرتها القوات المسلحة السودانية على صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم إن “بلادنا تواجه أكبر مؤامرة في تاريخها الحديث، تستهدف كيان وهوية وتراث ومصير شعبنا الذي ظل منذ صبيحة 15 نيسان/ أبريل الماضي يواجه أبشع فصول الإرهاب وجرائم الحرب على أيدي مليشيا المتمرد الخائن (قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو) وأعوانه، الذين قادوا أكبر ظاهرة قامت علي التضليل والكذب والخداع وتزييف الحقائق وشراء ذمم الناس في تاريخ هذا البلد تحت لافتة وراية زيف مؤسسة تسمي بالدعم السريع” .

ووجّه البرهان الشكر إلى دول الجوار وأصدقاء السودان الذين يسعون لإعادة الأمن والاستقرار إلى بلاده.

وأضاف: “استمرت محاولاتهم المستميتة منذ فجر التغيير في 2019 مستغلين ثورة الشعب، ثورة كانون الأول/ ديسمبر، في التمكين وتمرير مشروع قائد المليشيا الخاص الذي يقوم علي نشر الفوضى واختلاق الأزمات الأمنية والاقتصادية واستثمار التجاذبات السياسية، للرجوع بالبلاد إلى عهود ما قبل الدولة الحديثة وليقيم على أنقاض وأشلاء البلاد وشعبها وقواتها المسلحة مملكته الخاصة، تحت زيف شعارات استعادة الديمقراطية والحكم المدني، هذه الشعارات التي عايش زيفها شعبنا بأكمله على مدى الشهور الماضية نهباً للممتلكات وقتلا وتنكيلا بالأنفس بلا تمييز واغتصابا للحرائر، وارتكابا لكل جريمة يمكن أن يتصورها عقل أو تخطر على بال” .

وأكد أن “القوات المسلحة ستظل كعهدها على مدى تاريخها الذي يقترب من مئة عام.. قوات محترفة تقف مع خيارات شعبنا العظيم وحقه المشروع في دولة القانون والديمقراطية والمؤسسات”.

وتعهد البرهان بـ”دولة الحرية والسلام والعدالة بعد توافق يتم فيه تفادي كل تجاوزات وأخطاء ما قبل 15 نيسان/ أبريل الماضي لنصل إلي صيغة سياسية محكمة وعادلة ومقبولة لدى شعبنا تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات التي يختار فيها من يحكمه بجدارة واستحقاق”.

وتعهد بالاحتفال “قريبا جدا بالنصر المؤزر على هذا التمرد الغاشم وأن نحافظ على هذا البلد وشعبه، وأن نجنبه مستقبلاً مغامرات كل متهور ومغامر”.

(د ب أ)