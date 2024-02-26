البرهان يتوجه إلى ليبيا لبحث وقف إطلاق النار والسلام بالسودان

الخرطوم: توجّه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الاثنين، إلى ليبيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وتأتي زيارة البرهان للسودان عقب إعلان الدبيبة، السبت، عن مبادرة لـ”إحلال السلام ووقف إطلاق النار” بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كشف عنها خلال اتصال هاتفي أجراه مع قائد “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني، أن البرهان “توجّه صباح الاثنين إلى دولة ليبيا في زيارة رسمية”، دون تحديد مدتها.

وذكر البيان أن البرهان سيجري خلال الزيارة مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “تتناول مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”.

ورافق رئيس مجلس السيادة وزير الخارجية علي الصادق، ومدير المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، وفق المصدر ذاته.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة حميدتي، حربًا خلّفت أكثر من 13 ألف قتيل ونحو 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، أطلق الجيش السوداني مهمة عسكرية للقضاء على الدعم السريع، بعدما لم تتمكن مفاوضات رعتها السعودية والولايات المتحدة في مدينة جدة خلال الفترة الماضية، بين الجيش و”الدعم السريع”، من إحراز اختراق يقود لوقف الحرب التي دخلت شهرها الحادي عشر.

كما لم تنجح مساع إفريقية تقودها “الهيئة الحكومية للتنمية شرق إفريقيا” (إيغاد)، بالجمع بين البرهان وحميدتي، تمهيدا لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات.

(الأناضول)