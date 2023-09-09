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البرهان يدعو إلى تصنيف قوات الدعم السريع “كجماعة إرهابية”- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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الخرطوم: أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أنه وجه باستيعاب “كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة وبناء الوطن”.

وقال البرهان، في كلمة له بولاية النيل الأزرق، نشرتها القوات المسلحة السودانية عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، إن “الجميع شاهد على جرائم مليشيا الدعم السريع المحلولة واستعانتهم بمرتزقة من جنسيات متعددة، ووجب الآن تصنيفها كجماعة إرهابية”.

وأضاف أن “كل من أراد العودة للخدمة العسكرية والمشاركة في معركة الكرامة وبناء الوطن مرحب به”، مؤكدا أن “الوطن عانى كثيرا من الصراعات وآن الآوان للبناء والتعمير والاستفادة من خيراته”.

(د ب أ)

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