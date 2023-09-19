البرهان يزور مدينة مروي شمالي السودان- (فيديوهات)

الخرطوم: زار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، مدينة مروي شمالي البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

وشهدت مدينة مروي في بداية الاشتباكات بين الطرفين قتالا عنيفا حول القاعدة العسكرية بمطار المدينة قبل أن يحكم الجيش سيطرته عليها.

ونشر الجيش السوداني على صفحته الرسمية بفيسبوك تسجيلا مصورا للبرهان وهو يتفقد المواطنين في سوق مدينة مروي.

كما تفقد البرهان جرحى العمليات الحربية في المستشفى العسكري بمدينة مروي، وفق ذات المصدر.

ويتبادل الجيش و”الدعم السريع” الاتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب خروقات خلال اشتباكات لم تفلح عدة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.

(الأناضول)