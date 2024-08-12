البرهان يشيد بالدور المصري في دعم السودان ومؤسساته الوطنية

الخرطوم /كيجالي: أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الاثنين بالدور المصري في دعم السودان ومؤسساته الوطنية.

ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا)، جاء ذلك خلال استقبال البرهان اليوم بمقر إقامته بكيجالي في روندا بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن اللقاء تناول الجهود الجارية لإحلال السلام والاستقرار بالسودان.

وامتدح البرهان الدور الذي يضطلع به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في دعم السودان ومؤسساته الوطنية، مشيدا بالرعاية والمساعدة التي تقدمها بلاده لكل السودانيين على أراضيها، معربا عن شكره للشعب المصري على توفير الرعاية والدعم والحماية للسودانيين.

بدوره، أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر المستمر للسودان ومؤسساته ووحدة وسلامة أراضيه، وإيمانها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن بلاده حريصة على تلبية أي احتياجات إنسانية وإغاثية لمساعدة الشعب السوداني.

ولفت إلى أن بلاده ستستمر في مساعيها نحو مساعدة السودانيين على تجاوز الأزمة الراهنة بما يصون للسودان وحدته وسلامة اراضيه ويدعم مؤسسات الدولة السودانية.

( د ب أ )