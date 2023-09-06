البرهان يصدر مرسوما دستوريا بحل قوات الدعم السريع

الخرطوم: أصدر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، مساء الأربعاء، مرسوما دستوريا بحل قوات الدعم السريع.

وأفاد بيان صادر عن مجلس السيادة بأن رئيسه “القائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان أصدر اليوم مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات الدعم السريع”.

وأضاف البيان أن البرهان “وجه القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية الأخرى بوضع القرار موضع التنفيذ”.

وذكر أن القرار يأتي استنادا إلى “تداعيات تمرد هذه القوات على الدولة والانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المواطنين، والتخريب المتعمد للبنى التحتية بالبلاد”.

وأردف “فضلا عن مخالفتها لأهداف ومهام ومبادئ إنشائها الواردة في قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017 م” .

وقوات الدعم السريع قوة مقاتلة جرى تشكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، ثم لحماية الحدود لاحقاً، وحفظ النظام، تأسست في 2013 كقوة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد تقديرات رسمية عن عددها، إلا أن المؤكد أنها تتجاوز عشرات الآلاف.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي يخوض الجيش وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

(الأناضول)