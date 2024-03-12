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البرهان يصل الخرطوم بعد ساعات من استعادة مقر الإذاعة والتلفزيون- (تغريدة)

12 - مارس - 2024

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان- الصورة من حساب المجلس بمنصة إكس

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أم درمان: وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إلى مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني استعادته مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية من قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني، استعادته مقر “الإذاعة والتلفزيون” بمدينة أم درمان من “قوات الدعم السريع” التي سيطرت على المقر منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023.
وأفاد مجلس السيادة في بيان مقتضب بأن البرهان الذي يتولى منصب القائد العام للجيش “وصل إلى مدينة أم درمان”.

ونشر المجلس على صفحته الرسمية بفيسبوك صورا لوصول البرهان إلى أم درمان التي تكررت زيارته لها في الآونة الأخيرة، انطلاقا من المقر المؤقت للحكومة السودانية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وتتواصل الحرب في السودان منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مخلفة نحو 13 ألفا و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
(الأناضول)

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