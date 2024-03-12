البرهان يصل الخرطوم بعد ساعات من استعادة مقر الإذاعة والتلفزيون- (تغريدة)

أم درمان: وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، إلى مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش السوداني استعادته مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية من قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الجيش السوداني، استعادته مقر “الإذاعة والتلفزيون” بمدينة أم درمان من “قوات الدعم السريع” التي سيطرت على المقر منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل/ نيسان 2023.

وأفاد مجلس السيادة في بيان مقتضب بأن البرهان الذي يتولى منصب القائد العام للجيش “وصل إلى مدينة أم درمان”.

ونشر المجلس على صفحته الرسمية بفيسبوك صورا لوصول البرهان إلى أم درمان التي تكررت زيارته لها في الآونة الأخيرة، انطلاقا من المقر المؤقت للحكومة السودانية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

⭕ رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يتفقد سلاح المهندسين – منطقة أمدرمان العسكرية.#إعلام_مجلس_السيادة_الانتقالي#السودان pic.twitter.com/w7NFOP68HR — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) March 12, 2024

وتتواصل الحرب في السودان منذ 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، مخلفة نحو 13 ألفا و900 قتيل، وما يزيد على 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)