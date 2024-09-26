البرهان يطالب بتنصيف قوات الدعم السريع “مليشيا إرهابية”

نيويورك- الأمم المتحدة: طالب رئيس مجلس السيادة بالسودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، بتنصيف قوات الدعم السريع “مليشيا إرهابية” على “جرائمها المرتكبة بحق الشعب السوداني”.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي تستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقال البرهان: “تدركون حجم التحديات والتآمر الذي يتعرض له بلدي السودان جراء حرب شنتها مجموعة تمردت على الدولة بدعم سياسي ولوجستي محلي إقليمي”.

وأضاف: “وتابعتم حجم الجرائم والفظائع والانتهاكات التي ارتكبتها تلك المجموعة المتمردة ضد الشعب السوداني وكيان الدولة السودانية حيث بدأت هذه الحرب بمحاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح وسرعان ما تغيرت إلى حرب شاملة ضد الشعب السوداني ودولته”.

واعتبر البرهان، أن قوات الدعم السريع “تستحق من خلال ما رُصد لها من جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة جماعية أن تُصنف جماعة إرهابية”.

وأردف “بكل أسف، تجد هذه المليشيا الدعم والمساندة من دول في الإقليم (لم يذكرها) تمدهم بالمال والمرتزقة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في تحد صارخ للقانون والإرادة الدولية”.

كما اتّهم البرهان، قوات الدعم السريع بأنها “تتحدى القوانين والالتزامات الدولية دون الاكتراث للعواقب”.

وتساءل عن عدم اتخاذ “المنظومة الدولية إجراءً حاسماً ورادعاً حيال هذه المجموعة ومن يقف خلفها رغم كل ما ذكرت، وشاهد العالم من ارتكاب لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ورفض تنفيذ قرارات مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية”.

وأكد أن حكومة السودان “ماضية بعزم في سياستها لتسهيل العمل الإنساني وحماية القوافل والطواقم الإنسانية والطبية”.

وأضاف، “إننا أمام تحد كبير وهذه المنظمة الأممية يجب أن تضطلع بمسئولياتها في حماية الدول النامية من أطماع الدول التي ما زالت تعتقد أنها ستتحكم في مقدرات الشعوب بما تملكه من قوة أو مال، ونقول: لهم إن الشعوب إرادتها أقوى من كل ذلك وستنتصر إرادتها”.

وبشأن فرص إنهاء الحرب في السودان، لفت البرهان إلى أن خارطة إنهاء الحرب في السودان واضحة المعالم، أولاً: يجب أن تنتهي العمليات القتالية ولن يتم ذلك إلا بانسحاب المليشيا المتمردة من المناطق التي احتلتها وتجميعهم في مناطق محددة وتجريدهم من السلاح”.

وثانياً، يتابع البرهان، “يعقب ذلك عملية سياسية شاملة تعيد مسار الانتقال السياسي الديمقراطي ووضع الحلول المستدامة بملكية وطنية تمنع تكرار الحروب والانقلابات العسكرية” على حد قوله.

وأكد البرهان التزام الجيش السوداني الذي يتولى قيادته بالمساهمة الإيجابية في تسهيل عملية الانتقال إلى الحكم المدني.

وشدد أن “حكومة السودان مستعدة للانخراط في أي مبادرة تنهي هذه الحرب متى ما كانت هذه المبادرة تدعم الملكية الوطنية للحل وتنهي احتلال المليشيا المتمردة للمناطق المختلفة (…) كخطوة أولى وضرورية لاستعادة المسار الديمقراطي”.

وحتى الساعة 17:30 تغ، لم يصدر من قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) تعقيب على كلمة قائد الجيش، البرهان، إذ يخوض الطرفان حربا منذ ما يقرب من العام ونصف العام، خلفت آلاف القتلى والجرحى وملايين النازحين وأزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

(الأناضول)