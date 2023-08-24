البرهان يظهر خارج مقر قيادة جيش السوداني لأول مرة منذ بدء الحرب- (فيديو)

دبي: ظهر قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في تسجيل مصور تداوله الجيش اليوم الخميس، وهو خارج مجمع قيادة الجيش وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب قبل أربعة أشهر.

وظهر البرهان في التسجيل المصور الذي قال الجيش إنه التُقط في قاعدة وادي سيدنا الجوية في أم درمان، وتبعد حوالي 30 كيلومترا من مقر وزارة الدفاع في الخرطوم، وهو يلوّح للجنود المرحبين به.

وقال في التسجيل: “أحييكم، وأنتم شغالين شغل فعلا يخلي الناس تطمئن إن الجيش فيه رجال، وإن السودان يحرسه الجيش”.

يأتي هذا التسجيل في الوقت الذي تشن فيه قوات الدعم السريع هجوما مستمرا منذ أيام على قاعدة سلاح المدرعات في جنوب الخرطوم، وهي القاعدة الرئيسية الوحيدة الأخرى للجيش بعيدا عن مقر القيادة والتي تقول قوات الدعم السريع إنها تحاصرها.

ولم يتضح كيف استطاع البرهان مغادرة الخرطوم.

عاجل | الجيش السوداني ينشر صورا قال إنها لتفقد الفريق أول عبد الفتاح البرهان للقوات المتمركزة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان#السودان pic.twitter.com/ZSlmthFcW3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2023

ويسيطر الجيش أيضا على قواعد في مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، المدينتين التوأم للعاصمة، بما فيها قاعدة وادي سيدنا الجوية التي حاولت قوات الدعم السريع مهاجمتها لكنها ما تزال محمية بشكل جيد.

وكثيرا ما سخر الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع من البرهان بسبب ما وصفه باختبائه في قبو رغم أن دقلو نفسه لم يظهر سوى في تسجيل مصور واحد منذ بدء الحرب، وهو يتحدث إلى جنوده خارج منزل في موقع غير محدد الشهر الماضي.

وتسبب القتال في أزمة إنسانية مع إغلاق المستشفيات وانقطاع الكهرباء والمياه ونقص الغذاء، كما يهدد موسم الأمطار الذي بدأ الشهر الماضي بتدهور الأوضاع.

وقالت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، إنه تم رصد تفشٍ للحصبة وكذلك تزايد لحالات الإصابة بالإسهال المائي الحاد والملاريا وحمى الدنج.

(رويترز)