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البعثة الأممية في ليبيا تدعو إلى تحقيق شفاف في وفاة الناشط عبد المنعم المريمي- (تدوينة)

منذ 33 دقيقة

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طرابلس: أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبت عن صدمتها وحزنها العميقين لوفاة الناشط عبد المنعم المريمي.

وقالت البعثة، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس، إنها “تتقدم بخالص التعازي لأسرته، وتحث السلطات على فتح تحقيق شفاف ومستقل في احتجازه التعسفي، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكافة الظروف المحيطة بوفاته”.

وأدانت البعثة التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسيا، وجددت دعوتها للسلطات كافة إلى احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية.

وأشار البيان إلى أن المريمي اختطف من قبل جهاز الأمن الداخلي في صرمان /60 كم غرب طرابلس/ في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وأحيل إلى مكتب النائب العام يوم أول أمس الخميس. وقد أعلن عن وفاته بوقت مبكر اليوم في ظروف لم تتضح بعد.

(د ب أ)

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