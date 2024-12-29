رياضة | كرة قدم عربية

 البليهي يرد على يونس محمود بعد فوز السعودية على العراق

29 - ديسمبر - 2024

حجم الخط
0

الكويت: أعرب علي البليهي مدافع المنتخب السعودي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الأخضر أمام العراق والتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي “خليجي 26″، اليوم السبت.

وقال البليهي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “لم نبدأ في البطولة بشكل جيد لكن عوضنا الجماهير بالتأهل إلى نصف النهائي”.

وأضاف لاعب فريق الهلال: “لعبنا أمام منتخب العراق باحترام كبير، ولذلك حققنا الفوز المستحق، وأمامنا الكثير من العمل من أجل مواصلة المشوار في البطولة”.

وعن تصريحات نجم الكرة العراقية السابق يونس محمود، وما إذا كانت استفزت لاعبي الأخضر، قال البليهي: “على العكس، هذه التصريحات أعطتنا الدافع للفوز، وفي المقابل أحرجت لاعبي العراق، وفي النهاية أتمنى له رحلة سعيدة”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

منتخب السعودية يدخل مرحلة جديدة لإحياء حلم المونديال
19 - مارس - 2025
المنتخب العماني بعشرة لاعبين يفوز على السعودية ويتأهل لنهائي خليجي 26
1 - يناير - 2025
السعودية تقصي العراق حامل اللقب من “خليجي 26”
28 - ديسمبر - 2024
مانشيني ينفي مزاعم التدخل في قيادته للمنتخب السعودي
27 - ديسمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية