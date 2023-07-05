البناء والسياحة يدعمان القطاع غير النفطي بالسعودية في يونيو

دبي: أظهر مسح اليوم الأربعاء، نمو النشاط التجاري غير النفطي بالسعودية في يونيو/حزيران مدعوما بقوة قطاعي البناء والسياحة.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 59.6 في يونيو/حزيران، من 58.5 في مايو/أيار، ليزيد الفارق الكبير فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وقفز المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 66.1 من 61.7 في مايو/أيار، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ مارس/آذار 2015.

وقال نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض، إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة ظل على مسار نمو تصاعدي في نهاية الربع الثاني، مع تسارع تدفقات الأعمال الجديدة وخاصة في أنشطة البناء والسياحة.

وأضاف “مع ذلك، فإن هذا التحسن الاقتصادي يحتمل أن يساهم في زيادة الضغوط التضخمية إلى جانب الزيادات المسجلة في تكاليف العمالة ومواد البناء”.

وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 69.5 في يونيو/حزيران من 67.3 في الشهر السابق، مسجلا أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2014، وذلك بدعم من قوة الطلب وظروف السوق الإيجابية.

وتضخ الحكومة السعودية مليارات الدولارات في تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، بهدف تنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن الهيدروكربونات.

وتواجه القيادة تحديا إضافيا للتوسع في القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب الذين تقل أعمار ثلثيهم عن الثلاثين.

وقال الغيث “في نهاية المطاف تظل الاستثمارات المدعومة من الحكومة وخاصة في مشروعات البناء/البنية التحتية ضرورية لقطاع الأعمال”، مضيفا أن المعنويات إزاء النشاط المستقبلي لا تزال إيجابية.

(رويترز)