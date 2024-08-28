البنتاغون: تسرب محتمل للنفط من الناقلة “سونيون” في البحر الأحمر جراء الهجوم الحوثي

واشنطن: أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بات رايدر، الثلاثاء، اندلاع النيران في ناقلة نفط ترفع العلم اليوناني وتسرب النفط منها بعد أيام من تعرضها لأضرار في هجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن.

وقال رايدر إن ناقلة النفط “سونيون”، التي تحمل مليون برميل من النفط الخام، كانت تبحر من العراق إلى اليونان عندما تعرضت للهجوم في 21 آب/ أغسطس الجاري.

وأضاف رايدر أن السفينة الآن “عالقة في البحر الأحمر، حيث تندلع فيها النيران ويتسرب منها النفط الآن على ما يبدو، مما يشكل خطرا على الملاحة وكارثة بيئية محتملة”.

وقال رايدر إن “الحوثيين زعموا أنهم يشنون هذه الهجمات دعما للشعب الفلسطيني، فيما تثبت أفعالهم عكس ذلك”.

وأضاف رايدر “في الواقع، هذه مجرد أعمال إرهابية متهورة تستمر في زعزعة استقرار التجارة العالمية والإقليمية، وتعريض حياة البحارة المدنيين الأبرياء للخطر وتهديد النظام البيئي البحري الحيوي في البحر الأحمر وخليج عدن”.

وقام بحاران روسيان و23 بحارا فلبينيا بإخلاء السفينة بمساعدة سفينة من دولة شريكة.

وذكر المتحدث أن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها وشركائها لتحديد أفضل السبل لمساعدة السفينة وتخفيف الأثر البيئي المحتمل.

(د ب أ)