البنتاعون: تكاليف إرسال قوات مشاة البحرية والحرس الوطني إلى لوس أنجلوس ستبلغ 134 مليون دولار

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) اليوم الثلاثاء إن إرسال قوات مشاة البحرية والحرس الوطني إلى لوس أنجلوس سيكلف 134 مليون دولار.

وبعد أسئلة متواصلة من أعضاء الكونغرس اليوم، لجأ وزير الدفاع بيت هيغسيث إلى برين وولاكوت ماكدونيل القائمة بأعمال المراقب المالي، التي أفادت بالمبلغ الإجمالي. وذكرت أن الأموال ستأتي من حسابات العمليات والصيانة.

وذكر البنتاغون أن نشر القوات في لوس أنجلوس سيستمر 60 يوما.

وأوضح هيغسيث لأعضاء اللجنة الفرعية لمخصصات الدفاع في مجلس النواب: “ذكرنا علنا أنها ستكون 60 يوما لضمان أن يعلم مثيرو الشغب واللصوص والبلطجية على الجانب الآخر الذين يعتدون على شرطتنا أننا لن نغادر”.

وقالت وولاكوت ماكدونيل إن “التكلفة الحالية لنشر القوات البالغة 134 مليون دولار، مخصصة بشكل كبير فقط لتكلفة الانتقال والسكن والغذاء”.

(أ ب)