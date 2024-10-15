سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البنتاغون: أجزاء من منظومة ثاد تصل لإسرائيل وستكون جاهزة للعمل قريبا

15 - أكتوبر - 2024

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واشنطن: ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء أن أجزاء من منظومة متقدمة مضادة للصواريخ بدأت في الوصول إلى إسرائيل أمس الاثنين وستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر “خلال الأيام المقبلة سيستمر وصول المزيد من أفراد الجيش الأمريكي وأجزاء من بطارية ثاد إلى إسرائيل”.

وأضاف “ستعمل البطارية بكامل طاقتها في المستقبل القريب ولكن لأسباب أمنية لن نناقش الجداول الزمنية”.

(رويترز)

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  1. يقول qoraish:
    أكتوبر 15, 2024 الساعة 2:00 م

    يمكن لهذا النظام اعتراض موجة من الهجوم! و سوف تكون الموجات الأخرى قادرة على المرور !
    يمكن لإيران بسهولة استنفاد الدفاع بالعديد من الصواريخ… وبمجرد أن تكون الأنظمة في وضع إيقاف التشغيل بسبب نقص المخزون، ستكون قادرة على إطلاق صواريخ ذات شحنة متفجرة كبيرة لتدمير جميع الأهداف !!
    اللهم وحد كل الدول ضد المجرمين الأمريكان والصهاينة محور الشيطان

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 20, 2024 الساعة 4:32 م

    ههه خردة عسكرية أمريكية بامتياز فلا تجتاز ✌️🇵🇸🇮🇷🇱🇧💪🚀🐒🔥

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