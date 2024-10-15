البنتاغون: أجزاء من منظومة ثاد تصل لإسرائيل وستكون جاهزة للعمل قريبا

واشنطن: ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء أن أجزاء من منظومة متقدمة مضادة للصواريخ بدأت في الوصول إلى إسرائيل أمس الاثنين وستكون جاهزة للعمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر “خلال الأيام المقبلة سيستمر وصول المزيد من أفراد الجيش الأمريكي وأجزاء من بطارية ثاد إلى إسرائيل”.

وأضاف “ستعمل البطارية بكامل طاقتها في المستقبل القريب ولكن لأسباب أمنية لن نناقش الجداول الزمنية”.

(رويترز)