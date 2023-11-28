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البنتاغون: أمريكا أوقفت تحليق المسيرات فوق غزة خلال الهدنة

28 - نوفمبر - 2023

المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر

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واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء إن الجيش الأمريكي أوقف تحليق المسيرات لأغراض الاستطلاع فوق قطاع غزة خلال الهدنة.

وأفاد المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال باتريك رايدر في مؤتمر صحافي قائلا “امتثالا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس، لا نقوم حاليا بعمليات الاستطلاع والمراقبة هذه. ولذلك تم إيقافها مؤقتا في الوقت الحالي”.

وكان الجيش الأمريكي يرسل طائرات مسيرة للمساعدة في البحث عن المحتجزين الأمريكيين لدى حماس.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 29, 2023 الساعة 4:22 ص

    هه عصابة البانتاغون الأمريكي يا انريكي تقتل الفلسطينيين الأبرياء العزل الصامدين في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ينتقم من البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الجبان الذي لا يستأسد إلا على الأطفال والنساء في غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥

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