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البنتاغون: أمريكا تقر صفقة محتملة لبيع صواريخ ودبابات إلى المغرب والبحرين

19 - مارس - 2024

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واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ جافلين وعتاد إلى المغرب بتكلفة تقدر بنحو 260 مليون دولار.

وأضافت الوزارة في بيان أن المتعاقدين الرئيسيين في صفقة الصواريخ المضادة للدبابات هما شركة لوكهيد مارتن وآر.تي.إكس كورب.

وقالت البنتاغون، إن وزارة الخارجية وافقت أيضا على صفقة محتملة لبيع دبابات أبرامز وعتاد ذي صلة للبحرين بتكلفة تقدر بنحو 2.2 مليار دولار.

وسيكون المتعاقدون الرئيسيون في الصفقة شركات جنرال دايناميكس وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو وهانيويل وآر.تي.إكس كورب ولوكهيد مارتن.

(رويترز)

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