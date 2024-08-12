أمريكا تعلن عن إرسال غواصة وحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط وسط توتر إسرائيلي إيراني

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأحد إن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بنشر غواصة صواريخ موجهة في الشرق الأوسط في ظل حالة التوتر التي تشهدها المنطقة واحتمال قيام إيران وحلفائها بشن هجمات على إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان صدر بعد اتصال هاتفي بين أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أن الوزير الأمريكي أمر أيضا بتسريع إرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن والمجموعة المرافقة لها إلى المنطقة.

وجاء في البيان أن “الوزير أوستن أكد التزام الولايات المتحدة باتخاذ كل خطوة ممكنة للدفاع عن إسرائيل وأشار إلى تعزيز وضع القوة العسكرية الأمريكية وقدراتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط في ضوء تصاعد التوتر بالمنطقة”.

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن أوستن أمر الأسطول الذي تقوده “يو إس إس أبراهام لينكولن” ويضم مقاتلات من طراز إف-35 سي، بالتحرك على نحو أسرع، في مواجهة خطر هجوم واسع النطاق من جانب حزب الله اللبناني المدعوم من طهران أو من إيران نفسها ضد إسرائيل.

وأشار رايدر إلى أن أوستن أمر أيضا بإرسال غواصة الصواريخ “يو إس إس جورجيا” في المنطقة نفسها.

ومن المقرر أن تنضم حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى حاملة طائرات أمريكية أخرى في المنطقة هي “يو إس إس ثيودور روزفلت”.

وكان الجيش الأمريكي قد قال بالفعل إنه سينشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنا حربية تابعة للبحرية في الشرق الأوسط مع سعي واشنطن لتعزيز الدفاعات الإسرائيلية.

وتأتي حالة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران في 31 يوليو/ تموز بالإضافة إلى مقتل القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر في غارة على بيروت.

وأثار اغتيال هنية وشكر مخاوف من تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقالت إيران إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن اغتيال هنية بسبب دعمها لإسرائيل.

(وكالات)