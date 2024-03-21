سياسة | دولي

البنتاغون : أوستن أثار مع غالانت البدائل لعملية برية على رفح

21 - مارس - 2024

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: أثار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مكالمة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت  الحاجة إلى النظر في بدائل لعملية برية كبيرة في رفح.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان، اطلعت ” القدس العربي” على نسخة منه، إن أوستن أكد، أيضاً، على  “الهدف المشترك في هزيمة حماس”.

وبحسب ما ورد، ناقش الجانبان أيضًا الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات بشكل عاجل إلى غزة عبر المعابر البرية.

وأشار البيان إلى أن أوستن “يتطلع إلى استضافة غالانت في البنتاغون الأسبوع المقبل لعقد اجتماع ثنائي لمواصلة هذه المحادثات”.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 21, 2024 الساعة 4:52 ص

    ألا لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 21, 2024 الساعة 5:03 ص

    لعنة الله على عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي التي ترسل اسلحتها القذرة لقتل أطفال ونساء غزة هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸

    رد
  3. يقول احمد زايد:
    مارس 21, 2024 الساعة 8:26 ص

    فتح الحدود لدخول المساعدات الانسانية الى قطاع غزة

    رد

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