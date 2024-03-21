البنتاغون : أوستن أثار مع غالانت البدائل لعملية برية على رفح

واشنطن- “القدس العربي”: أثار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مكالمة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الحاجة إلى النظر في بدائل لعملية برية كبيرة في رفح.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في بيان، اطلعت ” القدس العربي” على نسخة منه، إن أوستن أكد، أيضاً، على “الهدف المشترك في هزيمة حماس”.

وبحسب ما ورد، ناقش الجانبان أيضًا الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات بشكل عاجل إلى غزة عبر المعابر البرية.

وأشار البيان إلى أن أوستن “يتطلع إلى استضافة غالانت في البنتاغون الأسبوع المقبل لعقد اجتماع ثنائي لمواصلة هذه المحادثات”.