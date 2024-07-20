البنتاغون: أوستن يؤكد مجددا التزام أمريكا بأمن إسرائيل

تل أبيب: بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف غالانت ونظيره الأمريكي لويد أوستن الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن بمسيرة، أصابت مبنى بالقرب من السفارة الأمريكية في تل أبيب الجمعة، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وأكد أوستن مجددا الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.

وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت (واي نت) السبت، عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعرب أوستن عن تعازيه في مقتل إسرائيلي، وعن تمنياته بالشفاء للمصابين.

(د ب ا)