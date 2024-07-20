البنتاغون: أوستن يؤكد مجددا التزام أمريكا بأمن إسرائيل

تل أبيب: بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف غالانت ونظيره الأمريكي لويد أوستن الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي في اليمن بمسيرة، أصابت مبنى بالقرب من السفارة الأمريكية في تل أبيب الجمعة، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وأكد أوستن مجددا الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها.
وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت في موقعها على الإنترنت (واي نت) السبت، عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أعرب أوستن عن تعازيه في مقتل إسرائيلي، وعن تمنياته بالشفاء للمصابين.
(د ب ا)
عليكم وعلى عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة المدعومة بالسلاح الفتاك القذر الأمريكي الذي عاث تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1919 العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐖🐒🚀
العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم من البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي عاث سفكا بدماء أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀
حتى لا يستبدله ترامب!
على البدو الشرق الأوسط أن يفتحوا أعينهم ويتوقفوا عن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة هي حليفتهم أو إلههم !
منذ البداية أمريكا تعمل ضد العرب، بالتلاعب والفساد فقط لمصلحة الصهاينة
إنهم يستخدمون كلمة السلام وحل الدولتين… بينما في الواقع لا يوجد سلام ولا خطة حل الدولتين.
وهي كذبة يحب البدو تصديقها لأسباب معروفة للجميع .
والله أمريكا عدو العرب وستبقى حتى نهاية هذا البلد الشرير منزل المسيح الدجال !