البنتاغون: إعادة المعتقل رضا بن صالح اليزيدي من غوانتانامو إلى تونس

واشنطن: أفاد البنتاغون بنقل أحد أوائل السجناء الذين تم إيداعهم في معتقل غوانتانامو سيئ السمعة، والذي تديره الولايات المتحدة، إلى تونس، بعد احتجازه لمدة 23 عاما تقريبا في المنشأة الموجودة بكوبا.

وذكر البنتاغون يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) أن وزير الدفاع الأمريكي كان قد أبلغ الكونغرس في يناير/كانون الثاني بشأن اعتزامه دعم إعادة المدعو رضا بن صالح اليزيدي، إلى بلاده بعد إجراء مراجعة صارمة.

ولم تقدم وزارة الدفاع المزيد من التفاصيل بشأن عملية إعادة السجين.

وبحسب ما ورد في تقارير إعلامية أمريكية، فقد قامت قوات الأمن الباكستانية باعتقال اليزيدي /59 عاما/ بالقرب من الحدود مع أفغانستان في ديسمبر/كانون الأول من عام 2001، ثم تم إيداعه في معتقل غوانتانامو منذ افتتاحه في يناير /كانون الثاني من عام 2002.

وأفادت التقارير أنه احتجز بدون أن يتم توجيه اتهامات إليه.

وبحسب التقارير، فإن عملية إعادة السجين إلى تونس كانت قد بدأت لأول مرة منذ نحو 10 أعوام.

(د ب أ)