سياسة | دولي | الولايات المتحدة

البنتاغون: إنشاء الميناء المؤقت في غزة يسير وفق المخطط

29 - مارس - 2024

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نيويورك: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن أعمال إنشاء الميناء المؤقت في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر “مستمرة كما هو مخطط لها”.

وقال متحدث الوزارة باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحافي الخميس، إن عملية إنشاء الميناء المؤقت على ساحل غزة “وصلت إلى المنتصف”.

وأضاف: “حسب علمي، العملية تسير كما هو مخطط لها في هذا الصدد”.

وتابع: “إذا كنتم تريدون التأكد من أننا نقدم لكم معلومات حقيقية ودقيقة، فيجب أن تأخذوا في الاعتبار أن هناك جوانب يجب أن تظل في سرية عملياتية”.

وأردف: “سيتضح ذلك عندما تبدأ الشاحنات بالنزول بالمساعدات”.

وردا على سؤال حول أنباء عدم تسليم بعض أنظمة الأسلحة التي طلبتها إسرائيل من الولايات المتحدة، قال رايدر إن بلاده عملت جاهدة لتقديم الدعم الأمني لإسرائيل بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وإنه لا يريد أن يعيق المحادثات الجارية حول الأسلحة والأنظمة ذات الصلة.

وأوضح أن الإجراءات المتخذة من خلال التمويل والمبيعات العسكرية هي جهود أمريكية طويلة الأمد لضمان “التفوق العسكري النوعي لإسرائيل”، وأنه لا يملك معلومات أكثر من ذلك.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 10, 2024 الساعة 9:50 م

    احتلال أمريكي عيني عينك لقطاع غزة يا ناس ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🔥🚀🔥🚀

    رد

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