سياسة | دولي

البنتاغون: استخدام أوكرانية للأسلحة الأمريكية ليس مقصورا على محيط خاركيف

21 - يونيو - 2024

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واشنطن:  قال البنتاغون اليوم الخميس إن أوكرانيا يمكنها استخدام الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لضرب القوات الروسية التي تطلق النار على القوات الأوكرانية في أي مكان عبر الحدود إلى روسيا، وليس فقط في الأراضي الروسية بالقرب من منطقة خاركيف الأوكرانية.

سمح الرئيس جو بايدن لكييف الشهر الماضي بإطلاق أسلحة زودتها بها الولايات المتحدة على أهداف عسكرية داخل روسيا.

لكن المسؤولين قالوا في ذلك الوقت إن قرار بايدن ينطبق فقط على أهداف داخل روسيا بالقرب من الحدود مع منطقة خاركيف شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر للصحافيين إنه على الرغم من عدم حدوث تغيير في السياسة، فإن استخدام أوكرانيا للأسلحة ضد القوات الروسية لا يقتصر على المناطق القريبة من خاركيف على الجانب الروسي.

(رويترز)

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  1. يقول اناعربي:
    يونيو 21, 2024 الساعة 3:21 م

    لاتختبر روسيا ايه السيد الخرف ولاتنسى انها دولى عظمى من القدم ….

    رد

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