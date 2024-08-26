البنتاغون: التهديد بشن إيران أو حلفائها هجوما على إسرائيل لا يزال قائما

واشنطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ترى أن التهديد بشن إيران أو وحلفائها هجوما على إسرائيل لا يزال قائما، وذلك بعد إطلاق جماعة حزب الله اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ردا على استشهاد قائد كبير في حزب الله.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الميجر جنرال باتريك رايدر للصحافيين “أود أن أشير إلى بعض التعليقات العامة التي أدلى بها الزعماء الإيرانيون وآخرون… لا يزال تقييمنا هو أنه يوجد تهديد بشن هجوم”.

وأعلنت إسرائيل الأحد أنها أحبطت “جزءا كبيرا من الهجوم” الذي شنّه حزب الله على أراضيها، بينما أكّد الحزب اللبناني أنه استهدف بمسيرات وصواريخ كاتيوشا بشكل أساسي قاعدة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب.

ونفت إسرائيل إصابة القاعدة في ضواحي تل أبيب، مشيرة الى أنها دمّرت “آلاف منصات الصواريخ” التابعة للحزب في جنوب لبنان، الأمر الذي اعتبره الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله “ادعاءات كاذبة”.

وقال رايدر إن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربات الاستباقية أو في إسقاط صواريخ لكنها “قدمت بعض الدعم الاستخباراتي والمراقبة والاستطلاعي من حيث تتبع هجمات حزب الله اللبناني القادمة”.

وأضاف ان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن “أمر بوجود مجموعتين من حاملات الطائرات للبقاء في المنطقة” كجزء من الدعم لإسرائيل.

وكان البنتاغون أعلن الأسبوع الماضي أن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن والمدمرات المرافقة لها وصلت إلى المنطقة.

وكان من المفترض أن تحل محل حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت، لكن أمر أوستن يعني أن السفينتين ستكونان معا في الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

(وكالات)